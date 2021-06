El mundo del cine y la televisión siempre ha estado repleto de grandes bellezas que han enamorada la cámara pero gran parte de las actrices tienen que pagar un precio muy alto para estar a la altura de las exigencias que pide la industria con respecto a su imagen.

Una imagen que la mayoría de las veces es irreal ya que no representa a las masas y que provoca importantes complejos en la sociedad. De esta forma, la actriz Shannen Doherty ha querido criticar esta tiranía por parte de Hollywood publicando en Instagram una imagen sin maquillaje junto a este texto.

"Viendo películas esta noche me di cuenta de que había pocos personajes femeninos con los que podía identificarme. Ya sabes, mujeres sin rellenos, sin Botox, sin un lavado de cara. Mujeres que abrazaron su rostro y toda la experiencia que muestran", empieza diciendo la actriz de 'Embrujadas'.

"He vivido. Me encanta lo que he vivido y que mi rostro refleje mi vida. He sobreviví mucho, sí al cáncer, pero más que eso. Me abrazo ahora. Finalmente", explica.

"Terminamos con la percepción que las revistas y Hollywood intentan convertirnos. Quiero ver mujeres como yo. Mujeres como nosotras", concluye Shannen sobre la imagen que realmente le gustaría ver en el cine y la televisión, la de personas reales.

La lucha de Shannen Doherty contra el cáncer

En 2015 la actriz confesó que sufría un cáncer de mama que remitió en 2017. Pero en marzo 2020 la actriz reveló que el cáncer había vuelto y estaba en en estad'o IV: "Estoy en estadio IV. Mi cáncer ha vuelto", afirmaba entonces a 'ABC News'.

"No creo que lo haya procesado. Es un trago muy amargo. Estoy petrificada, muy asustada", decía entonces. "Definitivamente tengo días en los que digo por qué a mí. Pero diría que mi primera reacción es siempre la preocupación acerca de cómo voy a decírselo a mi madre y a mi esposo".

Desde entonces Doherty ha estado centrada en su salud y ha estado cuidándose mucho junto a los que más quiere. Esta dura experiencia ha hecho que Shannen reflexione sobre las cosas importantes de la vida y sepa valorar lo que realmente merece la pena.

