Las series estrella de los últimos 25 años

La mayor base de datos cinematográfica de Internet, IMDb, cumple 25 años y para celebrarlo ha organizado un ránking en el que los usuarios pueden votar la mejor serie de cada año desde 1990.



La lista representa la variedad de gustos de los espectadores, aunque las series de anime son unas de las protagonistas.Las series policiacas o de detectives también tienen una gran presencia.



La cadena HBO lidera la lista con 7 series, entre las que se encuentran 'Los Soprano' o 'Juego de Tronos'. Fox se sitúa en segundo lugar, con tres series, seguida de la ABC y la BBC, con dos series cada una.



'Twin Peaks' narraba la historia del Agente Especial del FBI Dale Cooper y su investigación del asesinato de Laura Palmer, una chica local muy popular.







El reportero que hacía las veces de aventurero o detective más famoso de la televisión, Tintín, fue una de las series de más exito de 1990. La serie de animación 'Las aventuras de Tintín' estaba basada en los cómics de Hergé.



'Batman', la versión animada de uno de los superhéroes más famosos estaba inspirada en la película 'Batman' de Tim Burton. La serie tuvo un gran éxito en 1992.







Una de las series míticas de la cadena Fox, 'Expediente X', tuvo un gran impacto en la sociedad en 1993. Los agentes del FBI Mulder y Scully investigaban casos de avistamientos de ovnis y fenómenos paranormales.







Sin duda, la revelación de 1994 fue 'Friends'. La cadena NBC emitía esta serie que narraba la vida de un grupo de amigos que residen en Manhattan, Nueva York.







Tres sacerdotes católicos han sido elegidos como la mejor serie de 1995. 'Father Ted' narraba las historias de estos tres sacerdotes destinados a una remota parroquia al oeste de la costa irlandesa.







El guerrero Goku y el resto de amigos revolucionaron la televisión en 1996. Con su intento de proteger la Tierra del ataque de otros seres y reunir todas las bolas de dragón, 'Bola de Dragón' conquistó la pequeña pantalla.







'Oz', el drama de la cadena HBO, narraba la vida dentro de la prisión de máxima seguridad. El nombre de la serie se inspiró en el país imaginario de 'El mago de Oz', además del nivel cuatro de la prisión, llamado Emerald City, como el lugar de residencia del mago de Oz en la obra literaria.







Los usuarios de IMDb han elegido a la serie de animación 'Cowboy Bebop' como la mejor de 1998. La serie estaba ambientada en el año 2071 y se centraba en las aventuras de un grupo de cazarrecompensas que viajan en Bebop, su nave espacial.







'Los Soprano', una de las series de mafiosos más importante de la televisión, inició su emisión en 1990 y terminó en 2007. Los usuarios de IMDb han elegido a Tony Soprano y su organización criminal como la mejor serie de 1999.







'Coupling', la serie que mostraba a seis amigos de casi 30 años, sus historias y amores, así como los hombres y mujeres hablan de un mismo hecho en términos muy distintos. La serie de Steven Moffat ha sido elegida como la mejor del año 2000.







La familia Fisher, que posee una funeraria en Los Ángeles, trama principal de 'A dos metros bajo tierra', no solo ha sido elegida como la mejor serie de 2001. La revista 'Time' la incluyó en la lista de las 100 mejores series publicadas. La serie narraba, con un humor negro, la búsqueda de identidad de los personajes.







'The Wire', una serie ambientada en Baltimore y cuyo hilo conductor son las intervenciones telefónicas judiciales que les encomiendan a un grupo policial. El escritor Vargas Llosa la alabó y los usuarios de IMDb la han elegido como la serie revelación de 2002.



La familia Bluth, protagonista de la comedia 'Arrested Development', se estrenó en televisión en 2003 y consiguió un Emmy a mejor comedia. La trama se centraba en los personajes de la familia disfuncial que había perdido toda su riqueza.





Una de las series de más exito de la cadena Fox, el médico más irreverente de la televisión, House, se ha ganado un hueco en este ránking. 'House' se ha ganado el título de mejor serie del año 2004. El carácter irónico, inconformista y satírico de su protagonista, así como el resto de su equipo convirtió a la serie en todo un éxito.







'Avatar: La Leyenda de Aang', una serie de anime producida por Nickelodeon cautivó en 2005 a los espectadores, por lo que esta serie ambientada en un mundo de gente principalmente asiática se ha ganado un puesto en este ránking.



El año 2007 vuelve a ser el año del anime. Los usuarios de IMDb han elegido a 'Death Note', la serie de un estudiante que encuentra un cuaderno que es capaz de matar personas si se escribe su nombre en él, como la mejor de ese año.







Los intentos de dos músicos de Nueva Zelanda de alcanzar el éxito en Nueva York era la trama principal de 'Los Conchords', una serie emitida en HBO. La serie ha sido elegida como la mejor del año 2007.



Uno de las series de más exito de la cadena AMC, 'Breaking Bad', conquistó a los espectadores desde su estreno en 2008. La serie se centraba en Walter White, un profesor de química al que le diagnostican un cáncer de pulmón inoperable que, para poder pagar su tratamiento, comienza a cocinar y vender metanfetamina junto a un antiguo alumno suyo, Jesse Pinkman.







Los usuarios de IMDb han elegido al alquimista de acero, o más conocida como 'Hagane no Renkinjutsushi', como la mejor serie de 2009. La trama giraba en torno a los hermanos Edward y Alphonse Elric, quienes intentan restaurar sus cuerpos con la piedra filosofal, tras intentar resucitar a su madre a través de la alquimia sin éxito.



Uno de los detectives más famosos de todos los tiempos, y también de la televisión, 'Sherlock' se ha ganado el puesto de mejor serie de 2010. La serie, emitida por la BBC, sigue las investigaciones de Holmes junto a su inseperable compañero, el doctor Watson, en el Londres del siglo XXI.







Sin duda, una de las series con una presencia casi obligada en este ránking es 'Juego de Tronos'. La serie ha sido elegida como la mejor de 2011. La ficción de la cadena HBO narra las luchas entre varias familias por el control del Trono de Hierro.







Los sucesos paranormales y sobrenaturales que ocurren en el pueblo de Gravity Falls, que da nombre a la serie, han hecho que sea elegida como la mejor serie de 2012.







La prueba de que los dibujos no son solo para los niños es la serie 'Rick and Morty'. Las desventuras de Rick, un científico alcohólico, y su nieto Morty.







El ránking lo cierra una serie policiaca. 'True Detective', la serie de HBO de género dramático y protagonizada por Matthew McConaughey y Woody Harrelson y elegida como la mejor serie de 2014.