Interpretado por Sophie Skelton

Brianna Fraser ha vivido en el 5x10 'Me seguirá la clemencia' de 'Outlander' una de las peores situaciones a las que se ha enfrentado en la serie. Si todavía no has visto el último capítulo de la temporada 5 no sigas leyendo hay spoilers. Si ya estás al día dale play al vídeo.