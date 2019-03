El nuevo fichaje de 'Big Little Lies' tiene "el mejor pelo de todos los actores"

Son muchas las confirmaciones que hemos ido recibiendo en cuanto a los personajes que participarán en la segunda temporada de 'Big Little Lies', como Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Laura Dern, Zöe Kravitz, Shailene Woodley, Adam Scott, Meryl Streep o el recién incorporado Martin Donovan ('Homeland' o 'Gossip Girl').

Pero la actriz que da vida a Madeline Mackenzie ha dado la bienvenida en exclusiva por sus redes sociales a un nuevo miembro del reparto de la serie de HBO: "Presentando a Jolly. ¡Él tiene el mejor cabello de todos los actores!", confiesa Witherspoon. La que también está muy contenta con su nuevo compañero es Kidman, Celeste en la ficción.

La publicación ya cuenta con casi 2.000 retweets y 18.000 me gusta de los mayores seguidores de 'Big Little Lies'. ¿Qué papel tendrá Jolly en la serie? La segunda temporada de la producción no llegará a nuestras pantallas hasta el año 2019, al igual que 'Juego de Tronos', y seguirá a los mandos del director David E. Kelley.