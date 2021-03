La imagen de Elliot Page en la portada de 'Time' tras su transición como hombre transgénero: "Quiero vivir y ser quien soy"

El pasado mes de diciembre Elliot Page anunciaba a través de un comunicado en sus redes sociales que era un hombre transexual: "Hola, amigos. Quiero compartir con vosotros que soy trans (...) y que mi nombre es Elliot", afirmaba entonces.

Ahora, meses después, Elliot ha ofrecido su primera entrevista desde que salió del armario como trans a la revista 'Time' donde protagoniza su portada tras su transición. En la entrevista el actor revela que se ha sometido a una cirugía superior y que esta decisión fue completamente "egoísta" ya que lo ha hecho pensando en él mismo: "Es para mí. Quiero vivir y ser quien soy".

El intérprete asegura que está muy emocionado de poder hablar por fin, aunque reconoce que también tiene algo de miedo: "Este sentimiento de verdadera emoción y profunda gratitud por haber llegado a este punto de mi vida se mezcla con mucho miedo y ansiedad".

Page ha revelado que fue con 9 años donde sintió por primera vez como un niño después de cortarse el pelo: "Me sentí como un niño", declara. "Quería ser un niño. Le pregunté a mi mamá si podría serlo algún día".

Pero, meses después consiguió su primer papel como actor para la película de televisión 'Pit Pony': "Me convertí en actor profesional a los 10 años", recuerda. Una decisión que supuso tener una determinada imagen: "Por supuesto que tenía que lucir de cierta manera".

Elliot comenta que nunca llegó a reconocerse a lo largo de los años: "Durante mucho tiempo ni siquiera pude mirar una foto de mí mismo". Y que había momentos tan duros como vestirse con ropa de mujer le hacían sentir muy mal: "Cómo explicarle a la gente que aunque [yo era] actor, ponerme una camiseta diseñada para una mujer me hacía sentir muy mal".

En el año 2014 se declaró gay, un paso que fue muy positivo y liberador pero sobre todo de forma exterior: "La diferencia en cómo me sentí antes de declararme gay y después fue enorme", recuerda. "Pero, ¿desapareció alguna vez la incomodidad en mi cuerpo? No no no no".

Ahora, Elliot ha logrado aceptar realmente su verdadera identidad y espera poder ayudar con su experiencia a todos aquellos que se sientan en la misma situación que él: "Mi privilegio me ha permitido tener recursos para pasar y estar donde estoy hoy y, por supuesto, quiero usar ese privilegio y plataforma para ayudar en lo que pueda".

Seguro que te interesa:

'The Umbrella Academy': La foto publicada por Elliot Page que confirma el inicio del rodaje de la temporada 3