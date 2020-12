El sentido agradecimiento de Elliot Page a sus fans por sus mensajes de apoyo

Elliot Page confesaba recientemente que era un hombre transexual. Lo hacía a través de un extenso comunicado a través de su cuenta de Instagram, donde se sinceraba con sus seguidores.

"Hola amigos, quiero compartir con ustedes que soy trans, mis pronombres son él / ellos y mi nombre es Elliot. Me siento afortunado de estar escribiendo esto. Estar aquí. Haber llegado a este lugar de mi vida. Siento una gratitud abrumadora por las personas increíbles que me han apoyado a lo largo de este viaje. No puedo empezar a expresar lo extraordinario que se siente amar finalmente a quien soy lo suficiente como para perseguir mi auténtico yo", confesaba a través de un largo comunicado en Instagram.

Los mensajes de apoyo no se hacían esperar, y multitud de personas y seguidores del actor manifestaban su profundo apoyo ante tan íntima confesión. A raíz de tal aluvión de respuestas, Page ha querido volver a compartir una nueva publicación manifestando su agradecimiento por ello.

"Desde el fondo de mi corazón, gracias., confesaba a través de su cuenta de Instagram.