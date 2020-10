Holly Marie Combs y Rose McGowan critican entre risas el reboot de 'Embrujadas' y su nueva protagonista responde y lo califica de "patético"

El reboot de 'Embrujadas' ha estado envuelto en controversia desde que se anunció, y dividió a los fans entre los que les emocionaba la nueva historia y los que se ofendieron de que se "rehiciera", como les pasó a sus protagonistas.

Holly Marie Combs, Rose McGowan, Alyssa Milano y Shannen Doherty protagonizaron la serie sobrenatural ya convertida en una ficción de culto, y todas ellas se pronunciaron en mayor o menor medida en contra del reboot de su serie desde el inicio.

'Charmed' de The CW, el reboot, está protagonizado por Sarah Jeffery, Madeleine Mantock y Melonie Diaz, y se promocionó como una versión "más fuerte, divertida y feminista", además de la diversidad racial que aportaban sus nuevas protagonistas.

Ahora ha salido a la luz un vídeo compartido por la propia Holly Marie Combs (Piper) donde se ha reunido con su 'hermana' Rose McGowan (Paige) y esta última empieza a atacar el reboot.

"Es que apesta. No lo he visto, no puedo decir eso. Nunca lo he visto... Pero me alegra que la gente tenga trabajos. Pero aún así puede apestar", mientras Combs se reía ante sus palabras.

Después de mucho revuelo, una de las nuevas actrices del trío, Sarah Jeffery, se ha pronunciado ante este ataque.

"Mira, vi esto antes y me contuve de no decir nada. Pensé que mejor dejar que gritaran contra la nada. Pero sí que quiero decir, que me parece triste y francamente patético ver a mujeres adultas comportándose así", declaraba.

"Espero de verdad que encuentren la felicidad en otro sitio, y no intentando frenar a otras mujeres de color. Me daría vergüenza comportarme así. Paz y amor a todos".

La relación entre las propias actrices originales no siempre ha sido la mejor, y recientemente Rose McGowan se veía envuelta en una trifulca pública con otra ex co-star, Alyssa Milano.

