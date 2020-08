Rose McGowan acusa a Alyssa Milano de ser tóxica en el rodaje de 'Embrujadas'

En los últimos días, la actriz que durante mucho tiempo interpretó a Phoebe en 'Embrujadas', Alyssa Milano, ha publicado en Twitter algunos posts en apoyo del Partido Demócrata. Le ha respondido la intérprete de Paige Matthwes, su hermana en la serie Rose McGowan, que parece no estar muy de acuerdo con el trabajo del candidato Joe Biden. Todo acabó en una disputa que llevó a McGowan a acusarla por su comportamiento en 'Embrujadas'.

"¿Qué han hecho los demócratas para arreglar algo? ¿Ayudar a los pobres? No ¿ayudar a las personas negras y latinas? No ¿Detener la brutalidad policial? No ¿Ayudar a las madres solteras? No ¿Ayudar a los menores? No. No habéis conseguido nada. Nada. ¿Por qué la gente vota a Trump? Por vuestra culpa".

Milano respondió con una lista de acciones presentes e históricas llevadas a cabo bajo una presidencia demócrata para "convertir el mundo en un lugar mejor" , un hilo que después convirtió en un ataque más personal: "Rose y cualquiera que diga las mismas tonterías de "los demócratas no ayudan a la gente", tus mentiras harán daño a personas menos privilegiadas que tú. Es el tipo de cosas que haría alguien que fuese un auténtico fraude. Miles de personas mueren al día, pero tú sigues con tu hiperbólicos tuits demandando atención".

McGowan contraatacó señalando el "comportamiento tóxico" que supuestamente Milano tuvo con el equipo de producción durante el rodaje de la serie y acusándola de haber robado el #MeToo. "Ganabas 250.000 dólares por semana en 'Embrujadas'. Te cabreabas enfrente del equipo, gritando '¡no me pagan lo suficiente para hacer esta mierda!'", relata la actriz. "Lloré con cada renovación porque hacías del set un lugar jodidamente tóxico. Ahora deja de aprovecharte de mí, maldito fraude".

Aunque según los rumores, Rose McGowan no sería la primera persona con la que Milano hubiera tenido problemas en el set de 'Embrujadas', puesto que la marcha de Shannen Doherty siempre se ha atribuido a la mala relación entre ambas.

