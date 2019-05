La decepción de Maisie Williams con el final de 'Juego de Tronos' que te representa

Hemos visto crecer en la pequeña pantalla a Maisie Williams gracias a su papel de Arya Stark en 'Juego de Tronos'. La pequeña de los Stark ha pasado de niña a mujer con las temporadas y se ha convertido en una de las guerreras más eficaces de Poniente, no sin su dosis de esfuerzo y sufrimiento.

A pesar de su gran momento de gloria en la Batalla de Invernalia con el Rey de la Noche, muchos fans se han quejado del giro final de Arya "dejando atrás" su venganza. Esto es lo que la actriz ha dicho al respecto en EW.

"Yo solo quería volver a rodar con Lena, es diversión de la buena. Y quería que Arya matara a Cersei, incluso significaba que ella muriera también. Incluso en el momento en el que Cersei está con Jaime pensé [mientras leía el guión], 'ahora se va a quitar su cara y revelar que es Arya, y van a morir las dos'. Creía que ese había sido todo el objetivo de Arya".

La joven también ha opinado sobre la conversación clave que su personaje mantiene con el Perro antes de despedirse.

"El Perro dice, '¿Quieres ser como yo? ¿Quieres vivir tu vida como yo?'. En mi cabeza, la respuesta era: 'Yeah'. Pero supongo que al acostarse con Gendry, viendo a Jon de nuevo, y darse cuenta de que ya no está luchando solo por ella sino por su familia... Le trae de vuelta todas esas emociones humanas que Arya no ha sentido en mucho tiempo. Cuando el Pero le pregunta si tiene otra opción, de repente ve que hay muchas más cosas en su vida por las que merece la pena vivir y que puede hacer. Fue un shock para mí porque no era así como había visualizado su arco esta temporada. Entonces me di cuenta de que hay otras cosas que podría interpretar, al volver a ser una Arya de 16 años".

Finalmente Williams reflexiona sobre su papel dentro del final de la serie.

"No es un final de 'Juego de Tronos' para Arya, es un final feliz. Me dio un nuevo lugar al que llevar a Arya que nunca pensé que volvería a poder hacer con ella".

Jamie y Cersei Lannister en 'Juego de Tronos' | HBO

Al parecer, no es la única que quería ese encuentro con Cersei Lannister, pues la propia Lena Headey también lo ha confesado.

"Había vivido esa fantasía [de que se encontrara con Arya] hasta que leí el guión. Había escenas a trompicones y no era nada de lo que había soñado. Fue un poco decepcionante y había que aceptar que no iba a pasar. Pero hay algo poético en la forma que ocurre al final con ella y Jaime".

