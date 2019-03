Charlie Heaton seguirá en la tercera temporada de 'Stranger Things', que tendrá tres personajes nuevos

Según informa That Hashtag Show, el equipo de casting encargado de la tercera temporada de 'Stranger Things' se encuentra buscando a los actores que se pondrán en la piel de los tres nuevos personajes.

Uno de los tres nuevos personajes será el alcalde Larry Kline, descrito como un hombre clásico al más puro estilo años 80 y que sólo se mueve por sus propios intereses. En el casting se busca a un hombre de entre 40 y 60 años. Bruce será otro de los nuevos personajes, un periodista moralmente comprometido, de unos 50 años y descrito como sexista, exagerado y desaliñado.

Por último, el otro nuevo personaje será Patricia Brown, una dulce anciana vecina cuyo propósito realmente se desconoce y para cuyo papel están buscando a una actriz de unos 70 años.

Además, aunque muchos ponían en duda el regreso de Charlie Heaton como Jonathan Byers, hermano de Will Byers (Noah Schnapp) e hijo de Joyce Byers (Winona Ryder), tras el incidente que tuvo el pasado mes de octubre en el aeropuerto de LAX, lo cierto es que está confirmado para la nueva temporada.

La diseñadora de vestuario Kim Wilcox ha hablado para Mail Online, confirmando el regreso de Heaton: "Él es uno de mis favoritos en la serie y creo que tiene un alma muy sensible. Creo que es un gran hombre y que ha hecho muy buenas decisiones en su vida, quizá este fue tan solo un momento en el que se equivocó. Él es un buen actor, muy profesional e increíblemente generoso, por lo que no entiendo por qué no le volverían a invitar".

La tercera temporada de 'Stranger Things' contará con ocho capítulos y comenzará a rodarse esta primavera. Además, el productor Shawn Levy ha asegurado que darán un respiro al personaje de Will para no hacerle sufrir durante tres temporadas seguidas.

Gaten Matarazzo, Dustin en 'Stranger Things', ha sido el protagonista absoluto del Heroes Comic Con que se ha celebrado este fin de semana en Valencia. El actor ha compartido las curiosidades del rodaje de la serie con las 10.000 personas del total que ha asistido al evento.