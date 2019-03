El productor de 'Stranger Things' confiesa que ya saben "lo que va a pasar con cada personaje en la tercera temporada"

La tercera temporada de 'Stranger Things' podría no estrenarse hasta finales de 2018 ó principios de 2019, pero el productor y director Shawn Levy ha adelantado en una entrevista con Glamour que el equipo liderado por los hermanos Matt y Ross Duffer ya tiene una ideas para los nuevos capítulos.

"Estamos ahí. Va a ser una temporada de ocho o nueve episodios. El número será determinado por la cantidad de historia que nos emocione. Ahora sabemos lo que va a pasar con cada personaje en la tercera temporada", ha declarado Levy.

Sin embargo, cuando los creadores terminen los rasgos generales de la temporada, comenzarán a trabajar en los detalles más específicos de cada escena. "Si podemos hacerlo más rápido, entonces lo haremos", ha dicho Levy. "Pero vamos a hacerlo bien".

Además, Levy ha confesado que la tercera temporada de 'Stranger Things' no estará tan centrada en el personaje de Will Byers (Noah Schanpp): "Vamos a darle un descanso a Will. No vamos a hacer que Will pase por un infierno por tercera vez. Va a estar lidiando con cosas, pero no va a estar tan perjudicado como ya hemos hecho a Noah Schnapp interpretar".

Asimismo, el Demogorgon no será la única amenaza que los chicos tendrán que afrontar en esta nueva entrega, ya que Levy parece descartar que Dustin o Hopper estarán lidiando con las consecuencias por haber estado en contacto directo con el Mundo del Revés: "Puedes asumir eso, pero probablemente acabarías estando equivocado. Vamos a lidiar con nuevas fuerzas del mal".

Y para los más fans del dúo formado por Dustin (Gaten Matarazzo) y Steve (Joe Keery) hay una buena noticia, porque Levy ha asegurado que habrá más acción entre ellos: "Quiero que sean como hermanos".