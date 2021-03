El príncipe Harry y su mujer Meghan Markle han realizado una de las entrevistas más mediáticas que se recuerdan para hablar de su difícil situación con la corona británica. La charla, conducida por Oprah Winfrey, se estrena en exclusiva en España este sábado en Antena 3 y parece seguir dando la vuelta al mundo.

Muchas han sido las reacciones que ha levantado el matrimonio con sus confesiones sobre lo que vivieron entre la Familia Real inglesa, y ahora una actriz ha dado más detalles sobre la complicada situación.

Se trata de Janina Gavankar, conocida por sus papeles en 'Crónicas Vampíricas' o 'Arrow' y amiga de Meghan desde hace 17 años. Janina ha hablado en el programa This Morning sobre la difícil situación en la que se encontraba Markle y asegurando que hay pruebas del estado en que se encontraba en el palacio.

"Sabes, después de leer el corto comunicado que publicó Buckingham Palace pensé dos cosas. Primero, pensé lo agradecida que estaba de que por fin estén reconociendo esta experiencia, pero por otro lado, sé que la familia y el equipo eran perfectamente conscientes de la extensión de todo, y aunque sus 'recuerdos puedan variar', los nuestros no porque hemos pasado por ello junto a ellos [Harry y Meghan]. Y hay muchos emails y mensajes que respaldan eso", asegura.

"¿Estás diciendo que toda la familia y todo el equipo sabía que había una mujer entre las paredes del palacio que estaba sufriendo profundamente?", le insiste el presentador Phillip Schofield.

"No sé quién lo sabía. Lo que sé es que la familia y el equipo lo sabían", añade Janina en general.

En cuanto a las implicaciones de racismo que también suscitó la entrevista, la actriz contaba:

"Sí, ella me habló de eso. Me contó lo que ahora sabéis. Hablo con ellos todo el tiempo. De hecho vimos la entrevista juntos", aclara.

Acerca de las acusaciones a Meghan de bullying por parte de supuestos trabajadores del palacio, Gavankar lo tiene claro.

"Bueno, la conozco desde hace 17 años y he visto la forma en que trata a la gente que la rodea y la gente con la que trabaja, y puedo decir que ella no es así. Pero también puedo decir que personalmente me alegra que la gente esté haciendo sus comprobaciones porque también sé por qué alguien se tuvo que ir. Y fue por una mala conducta espeluznante. Y la verdad saldrá: Hay abundancia de correos y mensajes sobre eso".

Janina no ha sido la única defensora de Meghan en los últimos días, e incluso la mismísima Beyoncé le dedicaba recientemente unas fuertes palabras de apoyo que puedes ver en el vídeo de arriba.

Seguro que te interesa

Antena 3 estrena en exclusiva en España la entrevista a Meghan Markle y el príncipe Harry, la más mediática de los últimos años