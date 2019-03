Amaia y Alfred, representantes de España para Eurovisión 2018, aterrizaron el lunes en Tel Aviv (Israel) segunda parada de la gira del festival donde la anfitriona ha sido Netta Barzilai. Allí han pasado unos días de turismo para después presentar "Tu canción" en la fiesta eurovisiva del país llamada Israel Calling. Además, la pareja estuvo presente en la alfombra roja donde se encontraron a otros 25 artistas rivales del certamen musical europeo.

No todo ha sido música, ya que Amaia y Alfred también han tenido tiempo para visitar el Monte de los Olivos, el Santo Sepulcro y el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén, donde el catalán ha dejado su deseo, como él mismo ha publicado en su cuenta de Instagram: "Hoy he dejado mi deseo en El Muro de las Lamentaciones. Solo he escrito cuatro números".

El próximo 14 de abril estarán en Ámsterdan (Países Bajos) y, finalmente, regresarán a España para la Pre-Party de Madrid el 21 de abril. ¡No te pierdas las imágenes de su visita!