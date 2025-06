Yellow Day: qué hay detrás del día más feliz del año y cómo cuidar tu bienestar emocional

Puede que no lo supieras, pero el 20 de junio se celebra el Yellow Day, conocido como el día más feliz del año. Sí, como lo lees: frente al Blue Monday (el más triste, según la misma lógica), esta jornada representa todo lo contrario. Y no es casualidad. El calendario, el clima y el estado de ánimo colectivo hacen que este día, justo antes del inicio del verano, sea uno de los más alegres.

No hay una base científica sólida detrás, pero sí una serie de factores que, al sumarse, lo convierten en una especie de "combo perfecto" para el buen humor. ¿Quieres saber por qué el 20 de junio es tan especial?

Mujer feliz | Pexels

Luz, clima, vacaciones y vida social

Una de las claves está en la mayor cantidad de horas de luz: la cercanía al solsticio de verano favorece la producción de serotonina, que mejora el estado de ánimo. Además, las temperaturas suelen ser agradables y muchas personas ya están contando los días para sus vacaciones, lo que genera una expectativa positiva que también influye en nuestro bienestar.

Con el buen tiempo, los planes en la calle se multiplican. Terrazas llenas, paseos al atardecer, celebraciones, festivales… El ocio se vuelve más social y más frecuente, y compartir tiempo con los demás es uno de los grandes motores de la felicidad.

Chicas tomando algo en una terraza | Freepik

¿Por qué el color amarillo?

El nombre de esta jornada no es casual. El amarillo simboliza alegría, energía y optimismo, y muchas personas lo celebran vistiendo de este color o compartiendo mensajes positivos en redes sociales. Una manera simbólica y luminosa de contagiar buen humor.

¿Realidad o mito emocional?

Ahora bien, no todo el mundo celebra el Yellow Day con la misma intensidad. Pilar Conde, psicóloga y directora técnica de Clínicas Origen, recuerda que esta fecha "no tiene validez empírica" y anima a vivirla desde la no exigencia. "Cada persona nos encontramos de una manera, y que ese día se denomine así no debe hacernos sentir mal ni presionarnos", explica. "Quien lo quiere disfrutar desde el evento y pasárselo bien, perfecto también. Desde el juego y el disfrute".

Porque, como ella señala, la felicidad no puede idealizarse ni convertirse en una obligación. "Lo que tenemos que buscar es el bienestar emocional: sentirnos estables, satisfechos y motivados. Para alcanzarlo, es necesario aceptar también las emociones negativas, porque la vida nos va a presentar circunstancias que tendremos que afrontar y gestionar".

Mujer feliz | Pexels

Cómo entrenar el bienestar emocional

Si quieres cultivar una actitud positiva que vaya más allá del 20 de junio, la experta recomienda algunos hábitos sencillos que pueden marcar la diferencia en el día a día:

Pensar en tres cosas por las que estar agradecido cada día.

Ante una dificultad, formular la frase: "me ha pasado esto, pero afortunadamente…".

Rodearte de personas positivas y evitar críticas y comparaciones.

Limitar el consumo de noticias negativas.

Practicar técnicas de relajación, respiración o mindfulness.

Hacer planes a corto plazo y reconocer tus logros.

Modificar tu lenguaje interno: cambia los "debería" por "quiero" o "elijo".

Así que, si este 20 de junio te apetece celebrar la vida, adelante. Y si no estás para celebraciones, también está bien. Al final, la felicidad aparece cuando menos te lo esperas.