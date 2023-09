Vuelta al trabajo: cómo poner límites desde ya

Es importante poner límites en todas las áreas de nuestra vida para alcanzar el máximo bienestar posible. Pero concretamente en el área laboral es importante poner límites para lograr la mejor conciliación laboral posible y que de esta forma exista un equilibrio entre nuestra vida personal y nuestra vida profesional. Además, poner límites en el trabajo nos ayudará a prevenir el estrés laboral y la sobrecarga.

Por lo tanto, es importante poner límites en el trabajo por dos razones principales:

1. Nos permite lograr una mejor conciliación laboral.

2. Nos ayuda a prevenir estrés laboral y sobrecarga.

Técnicas para poner límites en el trabajo a jefes y compañeros

Si nos cuesta poner límites en el trabajo, pero al mismo tiempo comprendemos la importancia de ponerlos, entonces estas sencillas técnicas nos serán de mucha utilidad:

El disco rayado: se trata de una técnica asertiva que consiste en repetir una y otra vez nuestro límite a pesar de los argumentos de la otra persona. Veamos un ejemplo con el siguiente diálogo:

- Jefe o compañero: necesitamos tener este documento completado antes de la semana que viene.

- Tú: entiendo que es importante este documento, sin embargo, yo esta semana tengo todo mi horario cubierto con el proyecto de Andalucía.

- Jefe o compañero: podrías buscar un hueco para ponerte con ello.

- Tú: tengo todo mi horario cubierto con el proyecto de Andalucía.

- Jefe o compañero: necesitamos tenerlo antes de la semana que viene.

- Tú: tengo todo mi horario…

Modelo XYZ: esta es otra técnica asertiva que consiste en utilizar la siguiente fórmula: cuando dices X, me siento Y, y lo que me gustaría es Z. Por ejemplo: cuando me pones una reunión de un día para el otro, siento agobio porque tengo que reorganizar toda mi agenda, me gustaría que me propusieras las reuniones con 3 días de antelación por lo menos.

Respetar tus propios horarios: ¿cómo vas a pedir límites a los demás si eres tú la primera persona en incumplir tus propios límites? Si quieres que se respeten cosas, como puede ser tu horario, entonces debes ser tú quien tenga la iniciativa de irse a su hora. Algo que puede ayudar es tener actividades personales ya programadas. Este tipo de tácticas nos permiten comprometernos con salir a nuestra hora.

Cultiva proyectos personales y realiza un equilibrio entre tu vida laboral y personal: cuando no tienes nada que desarrollar en tu vida personal (por ejemplo: dedicarte a tus hobbies o pasar tiempo con personas que quieres) es muy probable que acabes mezclando tu vida laboral con la personal porque es lo más importante que tienes y lo único que te aporta autoestima. Por eso es fundamental que desarrolles otro tipo de áreas dentro de tu vida personal y cuando lo tengas te será más sencillo priorizar y así hacer un equilibrio entre tu vida personal y tu vida profesional.

¿Por qué nos cuesta poner límites en el trabajo?

Aunque seamos personas asertivas en nuestra vida cotidiana, puede que en el trabajo nos cueste un poco más. Se trata de un entorno más formal en el que el miedo principal a poner límites radica en el miedo a ser despedidos o, dicho de otra forma, el miedo al rechazo.

También podemos temer perder oportunidades laborales o crecer profesionalmente por no decir a absolutamente todo que sí. Pero esta forma de actuar nos puede llevar directamente a la sobrecarga y la desmotivación, así como a que nuestro trabajo acabe dominando toda nuestra vida.

Por lo tanto, las razones que nos llevan a evitar poner límites en el trabajo radican en dos tipos de pensamiento:

- Si hago todo lo que me piden y nunca digo que no, me tendrán en mente cuando haya una vacante en un puesto superior.

- Si hago todo lo que me piden y nunca digo que no, no me despedirán, es una forma de blindarme.

¿Cuánto de racionales te parecen estos pensamientos ahora que los lees? Cuando le ponemos palabras ordenadas a un pensamiento y los leemos o los expresamos parece que los vemos más claros.

En conclusión, es importante que cuides tu vida personal, tu cuerpo y tu mente, por esa razón, la vuelta al cole en tu trabajo puede ser el momento ideal de un nuevo comienzo con límites y con un mayor equilibrio.