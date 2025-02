Violeta Mangriñán y los terrores nocturnos de su hija: ¿por qué ocurren y cómo deben actuar los padres?

"Esta es la cara de una madre que está atravesando una etapa de terrores nocturnos de una de sus hijas", con estas palabras, Violeta Mangriñán ha arrancado un vídeo en sus redes sociales en el que ha compartido su última experiencia con la maternidad.

La creadora de contenido ha viajado a Londres por trabajo después de haber dormido apenas dos horas. ¿El motivo? Los terrores nocturnos que su hija pequeña, Gia, de dos años recién cumplidos, lleva un tiempo experimentando, y la pasada noche fue especialmente dura. "No recuerdo una noche tan horrible en la vida", ha asegurado.

Según ha contado, la pequeña "grita y llora desconsoladamente, tiene los ojos abiertos, pero está dormida. Da hasta miedo".

Destruida, con ojeras y sensible

Violeta no ha ocultado su agotamiento. "Estoy destruida, con la mirada caída, las ojeras negras, muy sensible, con ganas de llorar todo el día. Todo me afecta el doble", ha confesado. Sin embargo, ha admitido que su viaje de trabajo le permite, al menos, disfrutar de una noche de sueño sin interrupciones.

Además, la influencer ha aprovechado la ocasión para visibilizar lo poco que se habla de este tema: "Nadie te habla antes de ser madre de los terrores nocturnos o, por lo menos, a mí nadie me habló sobre esto, así que ya estoy yo aquí para hacerlo".

Historia de Violeta Mangriñán | Instagram

¿Qué son los terrores nocturnos?

Los terrores nocturnos son episodios de miedo intenso que ocurren durante el sueño profundo, afectando sobre todo a niños de entre 3 y 7 años. A diferencia de las pesadillas, los pequeños no se despiertan ni recuerdan lo sucedido al día siguiente. Durante estos episodios pueden gritar, llorar, sudar o mostrar una expresión de pánico, pero en realidad siguen dormidos.

Según los expertos, la causa principal es la inmadurez del sistema nervioso, aunque también pueden influir el cansancio extremo, el estrés, algunos medicamentos o el hecho de dormir fuera de casa. En muchos casos, hay antecedentes familiares de terrores nocturnos o sonambulismo.

Cómo gestionar los terrores nocturnos como padres

Si tu hijo sufre un episodio como el de la pequeña Gia, lo mejor es no intentar despertarle ni calmarle, solo vigilar que no se haga daño. Despertarle puede desorientarle aún más y dificultar que vuelva a dormirse.

No existe un tratamiento específico, pero establecer una rutina relajante antes de dormir y evitar que se acueste demasiado tarde puede ayudar a reducir su frecuencia. Violeta lo está viviendo en primera persona y, con su vídeo y sus historias de Instagram, ha puesto sobre la mesa un tema que afecta a muchas familias y del que apenas se habla.