Los juguetes de Amazon que Marta Pombo ha comprado este verano para sus hijas

Durante los meses de verano los niños están totalmente libres, puesto que el curso escolar ha terminado. Y es que pasan de tener clases y extraescolares todos los días a poder disfrutar más que los padres y madres del tiempo libre.

Pero muchas familias no están del todo acostumbradas a ello y, a veces, es complicado encontrar herramientas y entretenimientos para los más pequeños de la casa. Es por eso que, hace unos días, Marta Pombo compartió con sus seguidoras por Instagram, su propia lista de juguetes de Amazon que ha comprado para sus hijas.

En este artículo vamos a descubrir qué juguetes tiene Marta Pombo en casa y a ver si logramos que alguno de ellos te haga el peso para añadirlo a tu carrito de Amazon. ¡Vamos a ello!

Los juguetes más modernos

No podía faltar esta categoría entre todos los juguetes que hay en la lista. Y es que hay algunos que se salen un poco de la etiqueta de tradicionales: unos entretenimientos que seguro que hacen flipar a tus hijos. Los vemos:

Barcos teledirigidos. Si tienes una piscina en casa, este es un juguete muy innovador con el que tus hijos se quedarán anonadados. Se trata de unos barcos que puedes hacer funcionar en el agua con unos mandos remotos. Es ideal si tus hijos están familiarizados con la tecnología y les gustan los vehículos.

Pistola de burbujas. Con este artilugio harás que tus hijos sean los más felices del mundo. Se trata de una pistola que genera una infinidad de burbujas que tus peques seguro querrán petar. Es perfecto para esos niños que aún les cuesta hacer pompas soplando.

Rotuladores de tatuajes temporales. Una compra asegurada son estos rotuladores tan coloridos y brillantes aptos para pintar en piel. Son una apuesta segura que a tus hijos les va a encantar: 10 bolis super bonitos, 5 plantillas con ideas de tatuajes y 4 láminas de pegatinas. Y, lo mejor de todo, es que se van con agua y jabón.

Pesca peces. Este divertido juego de pesca presenta una pecera de doble capa que ofrece dos formas de jugar: atrapar tiburones grandes y pescar con imanes. Incluye luces, música con opción de silencio, y permite jugar hasta 4 personas, fomentando la coordinación, el reconocimiento de colores y la interacción social.

Los libros

Una gran sección que a las mamás y a los papás les encanta, son los libros. Y Marta Pombo no iba a ser menos. Ella nos recomienda tres tipos de libros que son un acierto total para los ratos sin saber qué hacer durante el verano.

Libros musicales. Esta es una opción que la influencer ya había recomendado años atrás, y ahora la volvemos a ver en su lista de Amazon. Estas opciones de libros enseñan a los más pequeños los géneros musicales y los elementos e instrumentos que los componen.

Libros de pegatinas. ¿A qué niño o niña no le gustan las pegatinas? Este es un fenómeno que todos los pequeños disfrutan mucho. Es una opción perfecta para que se vayan familiarizando con palabras mientras se entretienen con las pegatinas. Esta alternativa que Marta nos comparte es ideal, puesto que cada libro tiene una temática diferente, y todos los adhesivos van en torno a eso.

Cuaderno de dibujos con agua mágica. Esta propuesta es ideal para que tus hijos se queden flipando. Y es que se trata de un cuaderno con actividades que tendrán que resolver con un bolígrafo que funciona con agua. Es una actividad muy divertida con la que, a su vez, estimularán su razonamiento.

Juguetes con sonidos

Otro gran clásico entre las familias son los juguetes que tienen sonidos. Aunque la influencer tiene alguno más en su lista, estos son los tres más destacados.

Sonajero en forma de pelota. A parte de que solo al rodar ya hace sonido, es ideal por sus finos agarres. Perfecto para los más pequeños, puesto que es muy fácil poderlo coger y hacer ruido a voluntad.

Los tres animales. Si a tu bebé le gustan los sonajeros, no te puede faltar este en casa. Es un pack de 3 animales: una ballena, un pulpo y una tortuga, y cada uno produce un sonido distinto. Además, cuentan con ventosas para que puedas fijarlos en cualquier superficie lisa.

Sonajeros para la ducha. Otro juguete muy común son los que están destinados a la ducha. Un momento en que los pequeños de la casa tienen que estar entretenidos. Así pues, esta idea de sonajero que, aparte de ventosa son giratorios, es justo lo que estabas buscando.

Cartas

Y llegamos a la última sección de recomendaciones, y lo hacemos con los juegos de cartas. Marta Pombo nos aconseja estos dos:

Sobre los sentimientos. Una herramienta muy útil para que desde bien pequeños entiendan todos los sentimientos que existen. A través de imaginarse qué les ocurre a cada animal que encontramos en cada carta, irán perdiendo el miedo y la vergüenza de expresar cómo se sienten ellos mismos.

Estimulación visual. Estas cartas presentan dibujos con un alto contraste en colores. Con este recurso tu bebé tendrá la oportunidad de aumentar su desarrollo visual. Promueve el aprendizaje de la primera infancia entre los niños pequeños y vincula la creación en el cerebro y mejora la conciencia del mundo que les rodea, fortaleciendo la memorización.

Así pues, ya tienes unas cuantas ideas nuevas de juguetes y recursos para tus hijos. El verano es la mejor temporada para ponerlos a prueba y pasar un rato divertido en familia. Aprovecha estos recursos que ha compartido Marta Pombo con sus seguidores para que tu imaginación no deje de florecer y la de tus bebés tampoco.