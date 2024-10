¿La vacuna de la gripe produce gripe, aunque más leve?

Llega la temporada invernal, seguramente tu pediatra te haya aconsejado vacunar a tu hijo de la gripe. Si es así es posible te hayan surgido muchas dudas al respecto como si es realmente necesario vacunar a los niños o qué efectos secundarios tiene.

¿Qué es la gripe?

La gripe es una infección respiratoria muy frecuente en invierno producida por el virus del mismo nombre. Suele producir fiebre alta, malestar general, dolores musculares, cefalea, vómitos, congestión nasal y tos como cualquier resfriado pero de mayor duración (alrededor de 7-10 días) y con mayor afectación del estado general. En ocasiones en los niños menores de 2 años esta infección se puede complicar con neumonía, bronquitis u otitis provocando que tengan que ser hospitalizados.

vacuna gripe | Sinc

¿Cómo se contagia la gripe?

Por otra parte este virus es muy contagioso y los niños son los "contagiadores por excelencia" ya que transmiten el virus durante más tiempo, la cantidad de virus en sus secreciones es más alta y llevan menos precauciones para evitar el contagio. Por ello, no es raro que en época de epidemia gripal hasta el 40% de los niños se contagien.

La vacuna de la gripe en niños

Desde hace varios años el Comité Asesor de Vacunas recomienda vacunar contra la gripe a todos los niños entre los 6 meses y los 5 años y a los mayores de 5 años con factores de riesgo que les predispongan a padecer complicaciones (asma, diabetes, fibrosis quística enfermedad renal, enfermedades del sistema inmunológico, cardiopatías, enfermedades de la sangre o del hígado…).

La vacuna es la medida más efectiva para prevenir la enfermedad ya que esta recomendación no sólo sirve para proteger a los propios niños de la infección sino para proteger a sus familiares de riesgo (bebés menores de 6 meses, personas mayores de 65 años o adultos con problemas de salud).

Niño con fiebre | iStock

Tipos de vacuna de la gripe

En España existen 2 tipos de vacunas muy seguras y probadas:

La vacuna intramuscular fabricada a partir de virus muertos o inactivados.

fabricada a partir de virus muertos o inactivados. La vacuna intranasal (en spray) que se fabrica a partir de virus de la gripe atenuados incapaces de producir la enfermedad. Esta es la indicada en niños mayores de 2 años. Esta vacuna produce inmunidad local en las mucosas por las que entra el virus y no es dolorosa para el niño.

Los efectos secundarios de estas vacunas son similares a los de cualquier vacuna del calendario: dolor y enrojecimiento en la zona de inyección, febrícula y cansancio de 1-2 días de duración. La vacuna intranasal puede producir además estornudos y picor nasal durante unos días.

¿Hay que vacunarse cada año de la gripe?

La vacuna contra la gripe se debe administrar anualmente ya que el virus de la gripe tiene la capacidad de mutar cada año pudiendo escapar al sistema inmunológico. Es por esto que cada año se fabrica una vacuna adaptada a las nuevas características del virus.

Un niño recibe una vacuna | iStock

Entonces, ¿la vacuna de la gripe puede producir gripe?

La respuesta es un rotundo no. Este es uno de los mitos más extendidos sobre la vacuna de la gripe ya que los virus que se inoculan en estas vacunas están muertos o atenuados y no tienen capacidad para producir la infección. Cuando alguien que se ha vacunado de la gripe refiere que ha tenido los síntomas puede ser porque han sufrido otro virus respiratorio diferente (propios del invierno) o la vacuna no ha sido efectiva en su totalidad (tiene una tasa de efectividad cercana al 60%).