Trucos que debes eliminar de tu rutina de lavado porque están estropeando tu ropa

Existen numerosos trucos para quitar las manchas que quedan impregnadas en las prendas, sin embargo, en muchas ocasiones la sabiduría popular no tiene tanta eficacia y puede llegar a ser perjudicial para la lavadora. Por ello, es importante que dejes de lado una serie de trucos que pensabas que eran efectivos y busques otras maneras para eliminar esas manchas que estéticamente no son agradables.

Cuáles son los trucos que debes evitar

1. Usar café. Hace unos años se popularizó en Internet esa creencia de que lavar la ropa oscura con café ayudaba a preservar el tono de las prendas. Sin embargo, no resulta muy efectivo, porque se debe usar cantidades masivas de café para que funcione. De esta forma, poner una o dos tazas de café en el tambor de la lavadora no sirve y no dará el resultado que tanto deseas.

2. Usar aspirinas. En caso de querer blanquear la ropa, lo más habitual es triturar unas cuantas aspirinas y disolverlas en agua caliente. Posteriormente, dejar las prendas en remojo para que recuperen ese color blanco, sin embargo, este método no es tan eficaz como parece. Lo más recomendable es usar blanqueadores como la lejía, el agua oxigenada e incluso el bicarbonato para que las prendas recuperen su tono original.

3. Usar vinagre. Otro de los trucos que debes evitar es el empleo del vinagre blanco. Aunque es un producto útil en ciertos momentos, sin embargo, no es tan eficaz. Por ello, usar un vaso de vinagre en un lavado no es suficiente para desinfectar y limpiar todas las prendas. Eso sí, puedes usarlo como suavizante, pero jamás como detergente.