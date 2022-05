Trucos para eliminar el olor de la ropa que lleva mucho tiempo guardada sin pasar por la lavadora

Con la subida de temperaturas, llega el momento de hacer el cambio de armario y guardar todas aquellas prendas a las que no le daremos uso hasta el próximo invierno. En estas semanas seguro que tocará sacar la ropa que teníamos reservada entre nuestros estantes y cajones para la época del año que ya está llegando. No obstante, durante todo ese período de tiempo puede haber adquirido olores al estar tanto tiempo sin que le dé el aire. Para evitar volver a tener que lavar toda la ropa aun estando limpia por lo que hay muchos trucos para no tener que pasar por ello.

Trucos para eliminar el olor de la ropa guardada

En primer lugar consiste en simplemente tender la ropa para que ventile. Aún mejor si las prendas quedan expuestas a la luz solar. A la hora de recogerla y doblarla, notaremos que los olores se han desvanecido por completo.

En caso de que el olor a cerrado en la ropa sea persistente, también es buena idea aplicar algo de vapor. Podemos tender las prendas en un tendedero y colocar cerca un humidificador. El aroma de los aceites esenciales que se desprenden a través del difusor, quedarán impregnados en nuestra ropa.

Otro método que podemos probar para eliminar el mal olor a cerrado es introduciendo las prendas en una bolsa para congelar y guardarlas en el congelador durante 30 minutos aproximadamente. La baja temperatura hará que cualquier rastro de mal olor desaparezca casi como por arte de magia.

Aunque parezca difícil de creer, el papel de periódico también puede ayudarte a quitar el mal olor de tu ropa, porque sus características lo hacen muy absorbente. Atrapará sin duda los malos olores de tus prendas de ropa fácilmente. Se recomienda dejar un papel de periódico enrollado e introducido bajo la ropa, dejándolo reposar entre 4 y 8 horas. Para asegurarse de su efectividad, puedes dejarlo toda la noche. Además, también te ayudará con los zapatos húmedos o mojados, pues el papel absorberá los olores a humedad que se puedan generar.

Seguro que te interesa:

Cambio de armario: consejos para guardar la ropa de invierno y que no se estropee