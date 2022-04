Adiós al cambio de armario: Aprende a usar toda tu ropa en todas las temporadas

¿Existen aún las temporadas dentro de la moda? ¿O hemos convertido el momento de vestirnos en un ritual en el que escogemos la prenda más por lo que sentimos que por su practicidad o utilidad?

Personalmente, ya no sabría distinguir entre la ropa de invierno, de verano, de primavera o de otoño: solo me abrigo cuando tengo frío y me pongo poca ropa cuando hace calor.

Siento que dejé atrás la distinción de texturas y tejidos entre temporadas, dejando al libre albedrío (y a mis emociones) de ese día qué tipo de ropa me pongo en cada momento.

Combinaciones de ropa de invierno y de verano

¿Qué diferencia realmente una camisa de invierno a una camisa de verano? ¿Su tejido? ¿Los colores? ¿El corte? Si bien es cierto que su grosor y cuánto abriga sitúa una prenda en una temporada u otra, no todo se reduce a eso. Es más importante cómo la combines o cómo decidas utilizarla.

Puedes conjuntar una camisa de lino con un jersey de lana gruesa y unos vaqueros cuando hace frío y ponerte una camisa de algodón con un bikini debajo para la playa. Al final, no es la prenda en sí la que confiere una temporada, sino la manera en que tú le das uso.

Trucos para combinar la ropa

Pero entonces, ¿cómo utilizo todas mis prendas para todas las temporadas? Muy sencillo, aprendiendo a combinarlas.

Cómo combinar vestidos

Otro claro ejemplo de que la mayoría de prendas son atemporales son los vestidos. Son ideales para los meses de calor porque te olvidas de pensar en un outfit y solo tienes que encontrar algún complemento que le de gracia a tu look.

Para los meses más gélidos, puedes conjuntar esos mismos vestidos con unas medias, unas botas altas, un jersey de lana gorda y un abrigo largo, y no solo irás muy elegante, además no pasarás nada de frío.

Cómo usar shorts en primavera y otoño

Los pantalones cortos son prendas que pocos consideran combinables o útiles en los meses de transición, puesto que centran su uso en los meses de junio a agosto.

Por el contrario, creo que un short es una prenda ideal para combinar en esos meses que hace un poco más de calor durante el día, pero aún hace frío cuando atardece.

Combínalos con unas botas altas, una camiseta de manga corta y llévate un jersey para cuando empiece a refrescar. Obtendrás un look moderno y cómodo y sacarás provecho a esos shorts que solo te pones en verano.

Cómo combinar una blazer

Es mi prenda favorita y la más atemporal por excelencia. Es fácil de combinar y será tu mayor aliada en las estaciones de transición.

En invierno, las usamos con todo tipo de looks, con jerseys y vaqueros, camisas y chinos; en verano, podemos combinarlas con tops y shorts, vestidos de noche, vestidos de día, faldas… No hay un solo outfit que una blazer no le vaya al dedo.

Gabardinas en todas las temporadas

No hay nada más incómodo que salir a las ocho de la mañana de casa con un frío horrible y un abrigo bien mullido y volver a medio día con un calor insoportable y con el abrigo a cuestas.

De ahí, las maravillas de una prenda como la gabardina. Es la mejor manera de protegerte del viento helado de las mañanas, si las combinas con un buen jersey o sudadera. No te morirás de calor a medio día al quitarte el jersey y quedarte solo con una camiseta. Es, sin duda, la prenda win win.

