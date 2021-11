El truco viral de Tik Tok para acabar con las manchas de sudor en la ropa de color

Gastón es el usuario de Tik Tok con el nombre de 'decasa.style' que cuenta con más de 400 mil seguidores en esta plataforma y que ha encontrado el remedio para conseguir eliminar las manchas de sudor en la ropa de color. El vídeo cuenta con más de 2,2 millones de visualizaciones, y 284.000 me gustas. Generalmente en sus vídeos descubre remedios caseros que ayudan a la gente en su día a día, como quitar manchas amarillas en la ropa, marcas de óxido en las paredes, entre otros muchos consejos para resolver problemas cotidianos que a los que se enfrenta la gente en su día a día.

En este caso, ha compartido un vídeo en redes sociales acerca del problema de las manchas de transpiración de manera sencilla y lo complicado que es sacarlas sin que quede ni rastro de la marca inicial.

¿Quieres ponerle fin a este incómodo problema? Gastón te presenta el truco definitivo: "Ya no tengas vergüenza de levantar el brazo, ¿me crees si te digo que puedes recuperar esa camiseta con costras en las axilas que dabas por perdida?".

A continuación explica: "En primer lugar se debe poner agua y enjabonar con jabón blanco. Agregar el ingrediente estrella, la sal, se debe poner mucha sal. Mezclar bien para que la prenda se impregne de todo'', y añade que ''en la zona de axilas se debe poner bicarbonato de sodio, agua oxigenada en 40 volúmenes y cepillar para que se forme una pasta que penetre en la fibra''.

Gastón recomienda: "Si tienes duda, prueba en una camiseta que no uses", y finalmente: "Que las prendas queden en agua pero no tapadas del todo. Cúbrelo con una bolsa y déjalo reposar entre 4 y 6 horas. Vuelve a pasar el cepillo y sorpréndete con el resultado".

