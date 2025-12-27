Ritual de fin de año: libérate de lo que ya no quieres en tu vida y consigue todo lo que deseas en 2026

Si hay un momento en el año en el que veo propicio hacer un ritual de psicomagia es ahora, justo cuando cambiamos de año. Junto a San Juan, la última semana del año es una de las más mágicas para hacer estos pequeños ejercicios (así los llamo yo) llenos de intenciones y buenas vibras. El final del año siempre trae esa mezcla de cansancio, ilusión y ganas de resetearlo todo. Y, siendo sinceras, diciembre suele encontrarnos con más peso emocional del que queremos reconocer.

Ritual de fin de año: qué necesitas y cómo se hace

1. En cuanto al material, son cosas muy básicas que seguro tienes en casa:

Una vela blanca

Un papel y un bolígrafo

Un vaso de agua

Un cuenco resistente al fuego

(Opcional) un incienso lo más natural posible.

Antes de nada, ten presente estas recomendaciones: hacer un ritual es un proceso íntimo y privado, que requiere concentración y que te lo tomes muy en serio. Por este motivo, busca un rincón tranquilo para hacerlo y sigue los siguientes pasos:

Enciende la vela y respira hondo un par de veces.

y respira hondo un par de veces. No hace falta un gran montaje, lo importante es que tú estés presente .

. Escribe lo que quieres soltar : en un papel, anota todo aquello que no quieres llevarte al próximo año: miedos, hábitos, situaciones que te pesan, personas que drenan tu energía o patrones que ya no encajan contigo. No te juzgues , solo escribe.

: en un papel, anota todo aquello que no quieres llevarte al próximo año: miedos, hábitos, situaciones que te pesan, personas que drenan tu energía o patrones que ya no encajan contigo. , solo escribe. Libéralo: dobla el papel y quémalo en el cuenco, con cuidado. Mientras el fuego lo consume, piensa en la sensación de cierre : "esto ya no lo cargo más".

: "esto ya no lo cargo más". Escribe lo que quieres atraer : en otro papel, apunta lo que sí deseas vivir el próximo año. Escríbelo en presente, como si ya estuviera ocurriendo: "tengo… atraigo… vivo…". Esto ayuda muchísimo a la mente subconsciente.

: en otro papel, apunta lo que sí deseas vivir el próximo año. Escríbelo en presente, como si ya estuviera ocurriendo: "tengo… atraigo… vivo…". Esto ayuda muchísimo a la mente subconsciente. Guarda tu intención : ese papel no se quema. Guárdalo en un lugar especial: tu cartera, tu mesita de noche o una libreta de manifestación.

: ese papel no se quema. Guárdalo en un lugar especial: tu cartera, tu mesita de noche o una libreta de manifestación. El vaso de agua tíralo por el desagüe o en la tierra como símbolo de cierre.

3. Seguridad en los rituales con fuego

Para hacer este ritual con seguridad, usa siempre una vela en un portavelas estable, colócala lejos de cortinas, papeles o cualquier material inflamable y ponla sobre una superficie firme que no se caliente. No la dejes encendida sin supervisión y apágala si necesitas levantarte. Si usas incienso, ventila un poco la habitación. Ten un vaso de agua cerca por precaución y evita que mascotas o niños entren mientras la vela está encendida. Es un momento especial, pero siempre debe hacerse con cabeza y sentido común.

¿Cuándo se hace el ritual de fin de año?

En la noche más mágica del año. Recomiendo que hagas este ritual en la noche del 31 de diciembre, pero puedes realizarlo en los últimos días del año o durante las primeras horas del nuevo ciclo, no hay problema. Lo importante es hacerlo con intención real y sin prisa.

Y recuerda que la verdadera magia eres tú. ¡Feliz 2026!