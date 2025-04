Trastorno por atracón o hambre emocional: en qué se diferencian y cómo identificarlos

Es común en películas y series ver a un personaje triste comiendo dulces sin remordimientos, un clásico atracón. Sin embargo, detrás de este comportamiento puede haber, o no, un Trastorno de Conducta Alimentaria (TCA), por lo que estas escenas no deberían ni romantizarse ni tomarse a la ligera.

Hambre emocional o trastorno por atracón diagnosticado

Para empezar, es fundamental diferenciar entre hambre emocional y trastorno por atracón. El primero es un patrón de alimentación que "ocurre en momentos de estrés o tristeza, pero no con la frecuencia ni la intensidad del trastorno por atracón, por lo que no conlleva un diagnóstico", explican desde el Hospital Clínic de Barcelona. En estos casos, la persona no pierde por completo el control al comer, ni experimenta un remordimiento que provoque un profundo malestar mental.

Por otro lado, cuando estos episodios son recurrentes, pueden ser indicativos de un TCA. El trastorno por atracón se caracteriza, según el mencionado hospital, por una "pérdida de control continua, con consecuencias significativas en la vida social, familiar y laboral de la persona afectada".

En casos de trastorno por atracón, quienes lo padecen suelen ocultar o acumular comida, deshacerse de los envoltorios en secreto y alternar episodios de atracón con dietas muy restrictivas. Esto aumenta la ansiedad por la comida y los lleva a un círculo vicioso difícil de romper.

Atracón | iStock

Cómo ayudar a una persona con trastorno por atracón

Lidiar con un TCA no es fácil ni para quien lo padece ni para su entorno. El papel de la familia y los amigos es fundamental, tanto en la prevención como en el tratamiento del trastorno por atracón.

Según el Hospital Clínic, para ayudar a personas susceptibles de desarrollar un TCA, es esencial crear un entorno de apoyo en el que puedan sentirse escuchadas sin ser juzgadas. No hablar sobre peso o imagen corporal, evitar comentarios sobre lo que comen o dejan de comer y fomentar un estilo de vida saludable son aspectos clave.

En esta entrevista con Anna Figuer, responsable de Prevención de TCA y promoción de la salud de la Asociación contra la Anorexia y la Bulimia (ACAB), se destacó que, para prevenir estos trastornos en los más pequeños, es crucial valorarlos por su personalidad, logros y contribuciones, evitando dar demasiada importancia al físico, ya sea el propio o el de los demás. Además, añadió que "realizar, como mínimo, una comida en familia al día se ha constatado como factor de protección clave frente a los TCA".

¿Y qué hacer cuando la persona ya tiene un TCA?

En estos casos, es fundamental seguir las indicaciones de los profesionales de la salud y reforzar los pequeños logros en el proceso de recuperación.

"La clave para superarlo radica en reconocer su existencia, brindar el apoyo adecuado y seguir un tratamiento que atienda tanto la dimensión física como emocional de la persona afectada", concluye el hospital barcelonés.