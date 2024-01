Tendencias deportivas en 2024: Mucha tecnología, bajar de peso, salud en el trabajo y mucho más

El mundo del fitness y del deporte ha evolucionado notablemente en las dos últimas décadas. Cada año, la ACSM (American College of Sports Medicine) publica cuáles van a ser las tendencias fitness. Aunque es una publicación americana, se trata de un indicador muy fiable de la tendencia mundial.

Tendencias más populares de fitness

Para este nuevo año 2024, la ACSM ha publicado las tendencias fitness que van a estar a la orden del día.

Tecnología portátil

A la cabeza de las tendencias fitness nos encontramos con la tecnología portátil, que mantiene el primer puesto que logró en 2023. Esto se refiere al uso de relojes inteligentes, pulsómetros, monitores de frecuencia cardíaca, GPS, control del sueño, etc. En resumen, toda aquella tecnología que nos ayuda a valorar y mejorar nuestros hábitos diarios y controlar nuestra actividad y ejercicio físico. La buena noticia es que indica un interés por cuidarnos más y mejor.

Promoción de la salud en el trabajo

Irrumpe con fuerza la promoción de la salud en el trabajo. El año pasado no estaba en la lista y para este 2024 entra directamente al segundo puesto. En uno de nuestros artículos de hace un año ya recomendábamos las ventajas de que las empresas promocionen el ejercicio físico entre sus empleados.

Aprovecha todas las acciones que realice tu empresa para cuidar tu salud y, si tienes responsabilidades en el área en la empresa, haz por facilitar su acceso. Es positivo para los trabajadores, pero también para la empresa.

Acondicionamiento físico para los mayores

Sube al top 3 el ejercicio físico para las personas mayores. Más que necesario para tener una buena calidad de vida y mantener y mejorar la autonomía e independencia. Ayuda a prevenir enfermedades y puede convertirse en un lugar único para la socialización.

Ejercicio para bajar de peso

Desde el octavo puesto sube la importancia a realizar ejercicio para bajar de peso. Esto no es una buena noticia porque la preocupación no debe ser bajar de peso sino tener un estilo de vida saludable. Realizar ejercicio físico y comer bien trae consigo un buen estado de salud, que en realidad es el objetivo que tenemos que buscar todos. Querer bajar de peso por cánones de "belleza" puede traer otros problemas asociados nada saludables como los TCA (trastornos de conducta alimentaria). Llevamos muchos años relacionando peso con salud, pero poco a poco iremos evolucionando.

Profesionales cualificados del ejercicio

Los profesionales del ejercicio cada vez están más formados y, además, la nueva Ley del Deporte promueve esa cualificación. El objetivo es echar del sector del fitness y del deporte a aquellos trabajadores que no tienen conocimiento. ¿Irías a ponerte un empaste con una persona que no es dentista pero que sí tiene muchos empastes? Del mismo modo, es un absurdo seguir los consejos de aquellas personas que entrenan pero no tienen la titulación ni formación.

Contratación de especialistas

Esto va ligado al punto anterior, dando un paso más allá. Gracias a esa mayor formación de los profesionales del ejercicio, cada vez hay una mayor especialización. Cada persona tiene unas necesidades y unos objetivos, y un profesional especializado es la mejor opción. Especializado, por ejemplo, en embarazo, postparto, obesidad, discapacidad, cáncer, etc.

Aplicaciones móviles de ejercicio

Se refiere a aquellas apps que ayudan a planificar y orientarte en el ejercicio. El problema de un sistema es caer en generalidades y terminar realizando actividades nada acordes a nuestras necesidades. Lo ideal sería utilizarlas para complementar el asesoramiento de profesionales cualificados.

Ejercicio para la salud mental

Años atrás hemos tenido entre las tendencias actividades como el yoga y ahora evolucionamos a todo aquel ejercicio físico que ayuda al bienestar psicológico. Algunas personas necesitan hacer yoga, pero otros hacer una clase de spinning, ir a correr o hacer senderismo. Lo importante es que los hábitos de ejercicio y alimentación se acompañen de una buena salud mental.

Desarrollo atlético juvenil

Enfocado en que los jóvenes practiquen deporte y ejercicio físico, para conseguir los beneficios de cada actividad, favorecer la formación en valores y afianzar las bases saludables para mantener rutinas adecuadas en su edad adulta.

Entrenamiento personal

Se mantiene en el mismo puesto el entrenamiento personal. Esta modalidad de entrenamiento parecía inaccesible hace años, pero afortunadamente ya está al alcance de todos. Pruébalo si no lo has hecho aún. Entrenar con un experto orientado hacia tus objetivos es una experiencia completamente diferente.

Tendencias fitness en España para 2024

La consultora Valgo hace una estimación por su parte de las tendencias fitness 2024 en España. Junto con las de la ACSM, nos ayudan a tener una imagen de qué nos va a resultar más interesante este año. Las tendencias 2024 según Valgo son:

1. Entrenamiento funcional.

2. Contratación de profesionales certificados.

3. Entrenamiento personal en pequeños grupos.

4. Entrenamiento personal.

5. Regulación ejercicio de los profesionales del fitness.

6. Programas de ejercicio y pérdida de peso.

7. Programas de fitness para adultos mayores.

8. Entrenamiento funcional de alta intensidad (HIFT).

9. Equipos multidisciplinares de trabajo.

10. Entrenamiento de fuerza.