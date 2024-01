Tania Llasera quiere sanar su relación con la comida: "Me cuesta mucho empezar una tarta de chocolate y no acabármela"

En el mundo existen dos tipos de personas: las que empiezan el año cargadas de buenas intenciones y propósitos de cambio –ya saben aquello tan manido de "año nuevo, vida nueva"–, y las que el 1 de enero siguen con su vida como si nada. Tania Llasera es de las primeras y parece dispuesta a desmentir el mantra de que los propósitos de año nuevo están hechos para no cumplirse.

En un directo que ha subido a Instagram, la presentadora asegura que es de las que necesita empezar el año con nuevos planes. Y ya se ha puesto manos a la obra. Su primer propósito tiene que ver con el orden, algo echa de menos en su vida desde hace años y que quiere cambiar de inmediato. "Necesito empezar el nuevo año con orden, porque llevo demasiados años sin ordenar como dios manda", explica a sus seguidores. Para ponerle remedio, Llasera se ha autorregalado un "servicio de orden en casa".

Más allá de poner un poco de orden en su vida, en su lista de propósitos de año nuevo se ha marcado en rojo un objetivo muy importante para mejorar su vida: sanar su relación con la comida. Llasera cuenta a sus seguidores que se ha regalado el curso sobre trastornos de la conducta alimentaria (TCA) titulado "Adiós atracones", que imparte la psiconutricionista Osiris Martínez.

Su relación "emotiva" con la comida

Pese a querer dar un giro a sus hábitos alimenticios, Llasera deja claro que no tiene una "relación horrorosa" con la comida: "ni vomito, ni purgo, ni he padecido nunca anorexia ni nada parecido", aclara. Ahora bien, sí admite que quiere aprender a tener una relación más sana con la alimentación. Según ella, su problema es que mantiene una "relación emotiva con la comida", es decir, que tiende a sufrir atracones cuando vive momentos de inestabilidad emocional, como cuando está triste o se siente sola.

Buena parte de este problema, revela, tiene que ver con conductas que su familia –como muchas otras– ha desarrollado generación tras generación. "Mi madre me ha llegado a pedir disculpas porque cuando me caía me ofrecía una chocolatina. Años después, cuando me siento sola, vacía o triste, me como una caja de bombones", sostiene. Unos hábitos y conductas que no quiere transmitir a sus hijos. Llasera añade que uno de sus problemas es que no sabe cuando parar: "Me cuesta mucho empezar una tarta de chocolate y no acabármela", explica.

Igualmente, la presentadora cree que en España "se normaliza hablar del físico de los demás", de hecho, apunta que, en muchas ocasiones, "te felicitan si has adelgazado y no saben por qué, igual te están dando la enhorabuena por una conducta insana. Y eso no ayuda".

Los atracones navideños y la presión estética de las redes

En todo este proceso, y en la convicción de que necesita adquirir nuevas herramientas para construir un mejor vínculo con la comida, han tenido mucho que ver las fiestas navideñas, un período del año en el que las comilonas y los atracones están a la orden del día. "Las Navidades ponen más de manifiesto los problemas que todos tenemos con la comida", señala Llasera.

En su caso, los atracones navideños no han pasado en balde y reconoce que "ha engordado una sana cantidad de kilos", aunque también lo atribuye a que ha dejado de fumar. Su determinación es bajar de peso, pero sin volver a los tiempos en los que empezó en la televisión, cuando pesaba 30 kilos menos que ahora y admite que "hacía cosas que no eran sanas".

Además, en su larga reflexión sobre sus vaivenes en su relación con la comida, Llasera también pone el acento en la presión estética de las redes sociales, que "crean estándares de belleza irreales y mucha frustración y envidia".

Por todo ello, Tania se ha propuesto este 2024 trabajar su relación con la comida para que sea más sana y saludable, tanto física como, sobre todo, mentalmente. Regalarse el curso "Adiós atracones" es su primer paso. "Al final, somos lo que comemos, y yo no estaba comiendo bien", sentencia.