Tania Llasera muestra su cuerpo al detalle para normalizar sus complejos y cuenta cómo los ocultaba antes

Tania Llasera se ha mostrado, una vez más, de lo más transparente en su perfil de Instagram, y es que la presentadora a través de un vídeo ha hecho frente a sus complejos, pero de una forma peculiar. Ha querido demostrar que los complejos no son tan malos y para ello le ha dado la vuelta a las partes de su cuerpo que menos le gustan. "Me desnudo para vosotras. Inspirada por Emma Thompson aquí una disección de nuevos y viejos complejos, todas tenemos complejos. La cuestión es que no supongan un freno para vivir y experimentar la vida. Recuerda que somos instrumentos, no ornamentos." ha escrito la presentadora.

A través de sus redes sociales, Tania ha querido compartir con sus seguidores cómo ha sabido sacarle la belleza a sus complejos, y cómo la gente debe ser consciente de que el cuerpo humano es cambiante, y que como ha explicado en el vídeo la palabra "complejo" ya es compleja de por sí, al igual que el propio ser humano, y que aunque cueste trabajo hay que saber darle la vuelta a esas partes que menos nos gustan. La presentadora ha compartido con sus seguidores otra publicación en la que expone las partes de su cuerpo que le encantan y le hacen muy feliz.

La bilbaína ha sido una fiel defensora del 'body positive', pero en los últimos tiempos ha descubierto una teoría que encaja más con su pensamiento y la relación que mantiene ella con su cuerpo: el 'body neutrality', corriente en la que se defiende la neutralidad del cuerpo. Tania ha explicado que no siempre tiene por qué amar su físico, y que habrá días y momentos en los que esté encantada con su cuerpo y otros en los que no.