Dentro del sistema nervioso reside el nervio vago, una parte imprescindible del sistema nervioso parasimpático, el encargado de ayudar a relajarnos. Si te ves expuesto durante mucho tiempo a un estrés elevado, puedes llegar a perjudicar el nervio y esto tendrá efectos colaterales en tu salud. Te contamos cómo estimularlo para que dejes de sufrir tanto.

¿Cómo lo podemos activar?

Además de enfermedades y patologías, el agobio es uno de los principales motivos por el que nos encontramos mal. Más allá de los fármacos y las terapias, existe una solución fácil, económica y casera que nos ayuda a calmarnos y a activar el nervio vago. La psicóloga Camila Suárez, a través de su perfil de Instagram @soycamilasuarez, ha compartido un truco donde solo necesitas agua, hielo y un bol.

Se trata de sumergir el rostro en agua muy fría para estimular el nervio. Para ello, debes llenar el bol de agua fría y añadirle hielos para que llegue a una temperatura similar a la del mar en invierno. Hunde la cara por completo en el bol, alrededor de unos 10 segundos y repite el proceso entre tres y cuatro veces. Con ello, aliviarás las dolencias que puedas tener (como por ejemplo, la migraña.) o reducirás su intensidad.

¿Qué es el nervio vago?

Si no sufres de este (o quizás no lo sepas) seguro que has oído hablar poco de él. Resulta ser el nervio craneal más largo; se extiende por gran parte de nuestro organismo y mantiene conectados muchísimos de nuestros órganos, de hecho, a los más vitales, como por ejemplo los pulmones y el corazón.

Cuando estamos expuestos a situaciones de mucha carga anímica o no paramos nunca quietos, el cuerpo nos dice basta. Uno de los principales motivos es por qué nuestro nervio vago no puede más, pudiendo llegar a derivar en problemas digestivos, inflamaciones o incluso en depresión, síntomas que pasan desapercibidos, ya que pensamos que sufrimos otras dolencias.

Las principales funciones

Además de mantener el contacto entre órganos, también es el encargado de generar la tos o ayudarnos a vomitar, contraer las cuerdas vocales para poder hablar, coordinar los movimientos de la lengua, el diafragma, la laringe o incluso de producir el sudor.

Por ello, si este nervio se ve dañado, puede que tengamos problemas al tragar saliva o alimentos. También se encarga de la sensibilidad de determinadas partes, por ejemplo de la oreja o incluso del gusto, por lo que si el nervio se ve afectado, podemos llegar a no sentir el sabor de los alimentos.

Opta por actividades relajantes

Aunque el truco compartido por la psicóloga sea sencillo y fácil de llevar a cabo, también puedes optar por ejercicios que ayuden a tu cuerpo y a tu mente a entrar en calma. Por ejemplo, trabajando la respiración, con lo que conseguirás que tus músculos se relajen y reducirás la frecuencia cardíaca.

Por ello, resultan imprescindibles actividades como el yoga, aunque cantar, reír o repetir mantras también ayuda, así como seguir una dieta equilibrada. Por otro lado, todo aquello que comporte un estrés o nos agobie, va a ser prejudicial para nuestro nervio vago, ya que lo fundamental es estar tranquilos.

