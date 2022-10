¿Sientes resaca social? Estos son los síntomas y algunas formas de enfrentarla

¿Sientes que te quedas sin energía tras pasar todo el día con tus amigos? Esto se conoce como resaca social. Constantemente nos encontramos rodeados de personas, ya sean familiares, amigos, compañeros de trabajo e incluso nuestros propios vecinos. Puede que se vuelva una rutina y nos acostumbremos a estar siempre rodeados y nunca solos, pero ¿realmente es aconsejable? De vez en cuando debemos descansar y encontrar un rato para nosotros mismos, es decir, cuidarnos y dejar que nos cuiden. Eso sí, aunque nos llevemos de maravilla con esas personas, seguramente a veces tengamos la sensación de que estamos agotados e incluso sin energía.

Una mujer acompaña a otra en su tristeza. | iStock.

Dos tipos de comunicación y cómo influyen en la resaca social

A pesar de que nos guste pasar un rato con ellos, las situaciones sociales están compuestas por dos tipos de comunicación: verbal y no verbal. Por ello, cuando pasamos varias horas al día con nuestros amigos o compañeros de trabajo, estamos constantemente socializando y aplicando la inteligencia emocional y, sobre todo, la empatía. Esto hace que el cansancio se genere más rápidamente y necesitemos nuestro espacio.

¿Eres una persona introvertida y te gusta la soledad? Seguramente vivas constantemente esta sensación llamada resaca social. Pese a que nos pueda pasar a todos, es más proclives que lo sufra la gente introvertida. Los aspectos más destacados que suelen tener este tipo de personas son el pesimismo, la dificultad de relacionarse con los demás y sobre todo la apatía.

Síntomas de la resaca social

Los síntomas más comunes de esta resaca son la dificultad de concentración y sobre todo puede provocarnos dolor de cabeza, saturación social y ganas de estar solos.

Por ello, si no tenemos energías para convivir debemos aprender a decir no, no debemos preocuparnos por lo que puedan pensar de nosotros y, sobre todo, desconectar de la rutina. De esta forma, conseguiremos despejarnos y conectar con nosotros mismos.

