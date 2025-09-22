Sácale el máximo partido a tu día: trucos para hacer que tu tiempo sea más productivo

La productividad es un propósito alcanzable, que lograrás con estrategias sencillas para una mejor distribución del tiempo y las tareas. Para poder trabajar sin agobios y disfrutar de la sensación de avanzar, te compartimos los siguientes consejos.

Montón de documentos | Unsplash

Todo comienza con un buen descanso, duerme bien y organiza una rutina matutina que te ponga en marcha. Como al inicio del día tendrás más energía, prioriza tus quehaceres más importantes siguiendo el Principio de Pareto, que establece que el 80 por ciento de los resultados provienen del 20 por ciento de tus acciones.

El siguiente paso es ponerte metas claras y alcanzables: haz una lista en la que destaques las 3 tareas más importantes y enfócate en una cada vez, evitando la multitarea. Un buen método de organización del tiempo es la Técnica Pomodoro, que invita a trabajar en bloques de 25 minutos y descansar 5 cada vez que uno de estos termine. Puedes aprovechar esta pequeña pausa para moverte del sitio, así recargarás energías y no lo sentirás todo tan monótono.

Organización | iStock

Nuestro objetivo es finalizar en el menor tiempo posible, sin procrastinar. Para ello, elimina los elementos que te puedan distraer de tu alrededor y focaliza toda tu atención en el trabajo. Como consejo, realiza lo más difícil primero, pero si hay una tarea sencilla que toma menos tiempo que las demás, entonces hazla de inmediato, sentirás liberación al tachar cosas de la lista.

Además de eliminar las distracciones, debes mantener tu espacio de trabajo bien ordenado para tener la mente enfocada. Ya verás como al final del día encuentras paz al sentir que puedes sacar adelante lo que te propongas. Reflexiona sobre lo que lograste y planifica el día siguiente con la tranquilidad de no haber arrastrado las obligaciones del día anterior.