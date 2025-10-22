La función de la lavadora que te ayudará a quitar las manchas más difíciles

Como sabes, lo imprevisto ataca cuando menos te lo esperas, te manchas, y, es entonces, cuando la ropa entra en contacto con sustancias y grasasque hacen que las manchas se vuelvan más difíciles de eliminar. Y cuando las manchas no salen, hay que recurrir a la lavadora.

Lavadora | Unsplash

Las manchas hay que quitarlas cuanto antes, aunque algunas sean más fuertes que otras, porque si no, se adhieren a la ropa con mayor consistencia complicando su eliminación. Y, por si no lo sabes, la lavadora tiene una función que combate las manchas de alimentos, barro, o grasa. Se trata del prelavado, el lavado anterior al lavado principal.

Su funcionamiento es fácil, lo que hace es poner la ropa en remojo con detergente antes del lavado principal, este sencillo paso hará que las manchas más potentes y resistentes se ablanden y puedan irse con el posterior lavado.

Y aunque este paso parece insignificante, va a marcar la diferencia. Hace su efecto entre cinco y quince minutos, pero en realidad está dando tiempo al producto para que se integre con la mancha y poco a poco vaya aflojando sus residuos. De esta manera, evitará que tengas que recurrir directamente a un lavado de altas temperaturas que pueden estropear y degastar la ropa.

Manchas difíciles | iStock

Además, el uso de esta función no solo contribuye a acabar con las manchas más resistentes. Actualmente, algunas lavadoras tienen un ciclo intensivo con mayor agitación y temperatura ajustada para tratar las manchas difíciles, ¿el resultado? Tu ropa estará protegida y no hará falta tirarla ni comprar en exceso.

En definitiva, el prelavado es la forma perfecta de cuidar nuestra ropa lavándola en lavadora.