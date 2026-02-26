Lo que hacemos antes de dormir es un paso fundamental, ya que va a determinar la manera en la que te despiertas al día siguiente. Si no adoptas buenos hábitos, que sean saludables para ti y para tu propio descanso, acabarás notando pesadez, una mayor dificultad para concentrarte, o incluso adoptarás una actitud irritante. Por eso, buscar calma antes de dormir, es la mejor forma de evitar todo esto.

¿Te despiertas cansada? | iStock

En vez de estar hablando por el móvil hasta las tantas, apágalo, la luz azul de la pantalla dificulta el sueño, y si lo que te gusta es leer, puedes hacerlo, pero con un libro en físico. Los libros te ayudarán a conciliar el sueño de una manera más rápida y efectiva, además estimula al cerebro y adopta una mayor inteligencia emocional, te aportará conocimientos y un mejor concentración sin distracciones. La música relajante también es un buen ejemplo para relajar tus músculos y reducir el estrés y la ansiedad de un día muy ajetreado.

La importancia de leer antes de dormir | iStock

Puedes hacer yoga para desligar tu cuerpo y tu mente de todos esos pensamientos negativos e intrusivos que te invaden, escribir lo que te preocupa, lo que te pasa, o todo lo que has hecho antes de acostarte, libera mucha presión y funciona como un método de desahogo. Sería recomendable que adoptases unos horarios fijos para "entrenar a tu mente" como y cuando se tiene que ir a dormir y así evitar el insomnio o las malas rachas de descanso.

No optes por comida pesada por si te produce acidez o cafeína ya que son enemigos de los hábitos recomendados. Pero todos estos pasos no servirán de nada si antes de dormir no apagas la luz de la lamparita, ni te encuentras en un ambiente cómodo y fresco. Tu habitación tiene que ser un espacio para desconectar y descargar lo que pesa.