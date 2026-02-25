CLAVES DEL INTERIORISMO
Tendencias en decoración para este 2026: colores cálidos, materiales naturales y elementos artesanales
En 2026 el hogar abandona el minimalismo para abrazar una estética cálida y rústica: marrones profundos, colores armoniosos, madera y materiales naturales, piezas artesanales que aportan autenticidad, carácter y una conexión emocional más íntima con los espacios de la casa.
El interiorismo de 2026 marca un cambio claro respecto a los espacios neutros y minimalistas que han dominado durante tantos años las casas de muchos. El hogar evoluciona hacia una estética más cálida, sensorial y expresiva, donde el color, la naturaleza y la artesanía adquieren un papel protagonista.
Los interiores buscan ahora transmitir emoción, personalidad y bienestar, alejándose de la uniformidad para abrazar la autenticidad y la riqueza visual. Poco a poco lo hemos ido viendo a través de las redes sociales, y es que cada vez son más las personas que están dando un cambio drástico a sus casas.
En este artículo te explicamos cuáles son las claves en tendencias del hogar para este 2026, donde la estética se vuelve más rústica y acogedora. Porque desde Novamás queremos que siempre vayas a la última, incluso en decoración e interiorismo.
Los marrones
Durante mucho tiempo, los blancos, grises y beiges han dominado el universo de los neutros en decoración. Sin embargo, el nuevo color estrella es más fuerte y profundo, concretamente hablamos de la gama de los marrones, que se van a convertir en la base de muchas estancias.
Los tonos terrosos, como el ocre, la terracota o los marrones cálidos, aportan una sensación de estabilidad, confort y conexión con la naturaleza. También ganan presencia los matices caramelo, que son más suaves y capaces de aportar calidez sin llegar a recargar el ambiente.
Este cambio no se limita a pequeños detalles decorativos como una simple mesita de noche o una alfombra, sino que sofás, armarios y muebles también adoptan estas gamas con naturalidad.
De hecho, esta tendencia es tan fuerte que también lo hacen paredes, suelos y techos. Las superficies claras dejan de ser la única opción para ampliar visualmente el espacio, y se apuesta por habitaciones y estancias que transmitan esa sensación de refugio.
Tendencias cromáticas
El color sigue siendo un elemento esencial en el diseño de interiores. Para este año 2026 se reduce el protagonismo de los contrastes fuertes y se prioriza la armonía entre tonos, materiales y luz.
Los colores ya no se eligen por su impacto inmediato, sino por su capacidad de convivir y generar equilibrio. Los amarillos se vuelven más tostados y suaves, los rojos se desplazan hacia gamas teja o vino, y los neutros adoptan matices cálidos como el marrón.
Entre las tonalidades que marcarán el año destacan los neutros cálidos que sirven de base serena para cualquier estancia, junto a colores intensos que aportan carácter. Tonos como el rojo profundo, el verde esmeralda brillante, el índigo eléctrico, los ámbares dorados o los marrones chocolate aparecen en tapizados, muebles grandes e incluso en paredes.
También son una completa tendencia los papeles pintados: un elemento sencillo de integrar en tu hogar y que aporta una gran personalidad a cualquier espacio. Además, como la variedad de estampados es muy amplia, se pueden combinar varios para toda la casa.
Madera y materiales naturales
La naturaleza se convierte en una de las principales fuentes de inspiración del interiorismo contemporáneo. Materiales como la madera, la piedra o las fibras orgánicas dominan los espacios, aportando textura y calidez.
Las superficies muestran sus irregularidades y patrones naturales, y lo bonito es que ya no se lleva esconder estas imperfecciones. Los materiales en estado más puro adquieren valor estético propio, una búsqueda de autenticidad que genera ambientes tranquilos, equilibrados y rústicos.
Algunas características clave de la tendencia son la madera en primer plano, como en una pared, las mesitas inspiradas en piedras, colores terrosos, formas inspiradas en hojas e interiores alegres y coloridos.
Actualmente, la decoración se convierte en una herramienta para estimular los sentidos y reflejar la identidad de quienes habitan en casa. Más que seguir normas, se trata de experimentar con colores y elementos, construyendo un ambiente acogedor y con personalidad.
Decoraciones artesanales
La artesanía adquiere un valor central en la decoración de 2026. Los objetos hechos a mano aportan carácter, singularidad y una conexión emocional difícil de replicar con productos industriales y creados a gran escala.
Piezas únicas, superficies pintadas o talladas manualmente y formas escultóricas introducen una historia con mucha personalidad en los espacios. La asimetría y la irregularidad se entienden como señales del proceso creativo, no como defectos. Es decir, se conciben como piezas únicas con un proceso muy bonito e intenso detrás.
Este interés por lo artesanal responde a una búsqueda de autenticidad y significado. El hogar se construye a partir de objetos con historia, capaces de transmitir identidad y memoria.
El interiorismo de 2026 refleja un cambio profundo en la forma de entender el hogar, porque los espacios se diseñan para sentirse, no solo para verse. Calidez, textura, emoción y personalidad definen un año en el que la casa deja de ser simplemente funcional para convertirse en un entorno que abraza, inspira y cuenta historias.
