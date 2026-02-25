Tendencias en decoración para este 2026: colores cálidos, materiales naturales y elementos artesanales

El interiorismo de 2026 marca un cambio claro respecto a los espacios neutros y minimalistas que han dominado durante tantos años las casas de muchos. El hogar evoluciona hacia una estética más cálida, sensorial y expresiva, donde el color, la naturaleza y la artesanía adquieren un papel protagonista.

Los interiores buscan ahora transmitir emoción, personalidad y bienestar, alejándose de la uniformidad para abrazar la autenticidad y la riqueza visual. Poco a poco lo hemos ido viendo a través de las redes sociales, y es que cada vez son más las personas que están dando un cambio drástico a sus casas.

En este artículo te explicamos cuáles son las claves en tendencias del hogar para este 2026, donde la estética se vuelve más rústica y acogedora. Porque desde Novamás queremos que siempre vayas a la última, incluso en decoración e interiorismo.

Salón de un piso con muebles de madera y plantas naturales | Freepik

Los marrones

Durante mucho tiempo, los blancos, grises y beiges han dominado el universo de los neutros en decoración. Sin embargo, el nuevo color estrella es más fuerte y profundo, concretamente hablamos de la gama de los marrones, que se van a convertir en la base de muchas estancias.

Los tonos terrosos, como el ocre, la terracota o los marrones cálidos, aportan una sensación de estabilidad, confort y conexión con la naturaleza. También ganan presencia los matices caramelo, que son más suaves y capaces de aportar calidez sin llegar a recargar el ambiente.

Hogar con decoración marrón | Freepik

Este cambio no se limita a pequeños detalles decorativos como una simple mesita de noche o una alfombra, sino que sofás, armarios y muebles también adoptan estas gamas con naturalidad.

De hecho, esta tendencia es tan fuerte que también lo hacen paredes, suelos y techos. Las superficies claras dejan de ser la única opción para ampliar visualmente el espacio, y se apuesta por habitaciones y estancias que transmitan esa sensación de refugio.

Sofá marrón | Freepik

Tendencias cromáticas

El color sigue siendo un elemento esencial en el diseño de interiores. Para este año 2026 se reduce el protagonismo de los contrastes fuertes y se prioriza la armonía entre tonos, materiales y luz.

Los colores ya no se eligen por su impacto inmediato, sino por su capacidad de convivir y generar equilibrio. Los amarillos se vuelven más tostados y suaves, los rojos se desplazan hacia gamas teja o vino, y los neutros adoptan matices cálidos como el marrón.

Hogar con decoración amarillo | Freepik

Entre las tonalidades que marcarán el año destacan los neutros cálidos que sirven de base serena para cualquier estancia, junto a colores intensos que aportan carácter. Tonos como el rojo profundo, el verde esmeralda brillante, el índigo eléctrico, los ámbares dorados o los marrones chocolate aparecen en tapizados, muebles grandes e incluso en paredes.

También son una completa tendencia los papeles pintados: un elemento sencillo de integrar en tu hogar y que aporta una gran personalidad a cualquier espacio. Además, como la variedad de estampados es muy amplia, se pueden combinar varios para toda la casa.

Hogar con papel pintado | Freepik

Madera y materiales naturales

La naturaleza se convierte en una de las principales fuentes de inspiración del interiorismo contemporáneo. Materiales como la madera, la piedra o las fibras orgánicas dominan los espacios, aportando textura y calidez.

Las superficies muestran sus irregularidades y patrones naturales, y lo bonito es que ya no se lleva esconder estas imperfecciones. Los materiales en estado más puro adquieren valor estético propio, una búsqueda de autenticidad que genera ambientes tranquilos, equilibrados y rústicos.

Cestos de mimbre en casa | Freepik

Algunas características clave de la tendencia son la madera en primer plano, como en una pared, las mesitas inspiradas en piedras, colores terrosos, formas inspiradas en hojas e interiores alegres y coloridos.

Actualmente, la decoración se convierte en una herramienta para estimular los sentidos y reflejar la identidad de quienes habitan en casa. Más que seguir normas, se trata de experimentar con colores y elementos, construyendo un ambiente acogedor y con personalidad.

Cabecero y pared de madera en una habitación | Freepik

Decoraciones artesanales

La artesanía adquiere un valor central en la decoración de 2026. Los objetos hechos a mano aportan carácter, singularidad y una conexión emocional difícil de replicar con productos industriales y creados a gran escala.

Piezas únicas, superficies pintadas o talladas manualmente y formas escultóricas introducen una historia con mucha personalidad en los espacios. La asimetría y la irregularidad se entienden como señales del proceso creativo, no como defectos. Es decir, se conciben como piezas únicas con un proceso muy bonito e intenso detrás.

Objectos artesanales, hechos a mano | Freepik

Este interés por lo artesanal responde a una búsqueda de autenticidad y significado. El hogar se construye a partir de objetos con historia, capaces de transmitir identidad y memoria.

El interiorismo de 2026 refleja un cambio profundo en la forma de entender el hogar, porque los espacios se diseñan para sentirse, no solo para verse. Calidez, textura, emoción y personalidad definen un año en el que la casa deja de ser simplemente funcional para convertirse en un entorno que abraza, inspira y cuenta historias.