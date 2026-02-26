Pickleball: ¿Qué tiene de especial este deporte de moda que engancha tanto?

El pickleball es un deporte de raqueta que combina elementos de otros deportes como el tenis, el tenis de mesa o el bádminton. En realidad, no es nuevo: nació en Estados Unidos en el siglo XX, y en los últimos años está experimentando un auge muy importante, lo que favorece que se extienda mundialmente.

Para todos los niveles

Gran parte de los deportes tienen el inconveniente de que, para poder disfrutar bien de ellos, hay que alcanzar una técnica aceptable. El pickeball tiene la gran ventaja de que se aprende con mucha facilidad y en muy poco tiempo. Incluso los más principiantes pueden disfrutar de su práctica desde el primer momento.

Además, no solo es para todos los niveles sino también para todas las edades, incluidas personas mayores.

Dinámico y social

Cuando hacemos ejercicio, algo especialmente valorado es la socialización, y el pickleball es un buen impulsor. Del mismo modo que otros deportes de raqueta, se puede jugar de forma individual o, más comúnmente, en dobles. La ventaja adicional es que la pista de juego es reducida y hay mucha interacción con los compañeros y rivales.

Dos jugadoras con su entrenador de pickleball | Freepik

Además, se percibe más como un juego y no tanto como un encuentro competitivo. En todo caso, y como ocurre con cualquier tipo de enfrentamiento por ocio, la existencia de un ganador siempre suma puntos.

Otro de los aspectos a destacar es el gran dinamismo. Este deporte se caracteriza por disputarse en partidos rápidos de 10 o 15 minutos. Se estructura en 3 sets y cada set se juega a 11 puntos, debiendo existir una diferencia de 2 puntos para ganar el set. Es cierto que algunos torneos realizan sets de 15 o 21 puntos.

Esta forma de jugarlo consigue que los partidos sean rápidos, pudiendo incluso disputarse varios partidos con otros rivales en un corto espacio de tiempo.

Menos lesivo

El pickeball es menos lesivo que otros deportes de raqueta gracias a que los desplazamientos son más cortos y menos frecuentes, es decir, hay menos movimientos. Por lo tanto, reducimos el impacto y los cambios bruscos de dirección, que suelen ser tan lesivos para las articulaciones, y especialmente para las rodillas.

En cuanto al equipamiento, la pala es más ligera que la de pádel y la pelota tiene agujeros. Esto permite que la velocidad de la pelota sea inferior y que haya menos lesiones de tendones y de codo gracias a ese impacto más bajo.

Raqueta y pelotas de pickleball | Unsplash

Además, en la parte delantera de la pista y junto a la red hay una zona de no volea, que no se puede pisar y, por supuesto, en la que no se puede volear.

Accesible

Este deporte es muy accesible ya que en una pista de tenis entran 4 pistas de pickleball. Además, no hacen falta paredes como en pádel sino que se puede instalar en cualquier espacio que tenga una zona plana, simplemente colocando la red.

Destaca además por ser apto para personas con discapacidad, concibiéndose incluso como uno de los deportes más inclusivos. Esto se consigue gracias a que no necesita hacer adaptaciones, permitiendo que cada vez haya más practicantes con problemas de movilidad que lo practiquen y que participen en torneos.

Jugador de pickleball | Unsplash

Para mujeres y hombres

Muchos deportes tienen el inconveniente de resultar complicado jugar en mixto, es decir, chicas y chicos juntos. Fútbol, tenis, voleibol, gimnasia rítmica... y un largo etcétera, que no permiten competir en igualdad, porque las diferencias en flexibilidad, fuerza, velocidad y otras capacidades físicas se hacen muy patentes.

Sin embargo, en pickleball se puede competir de forma mixta porque se anulan las variables más puramente físicas y entra más en juego la precisión, coordinación, equilibrio y velocidad de reacción.

Si estabas buscando un deporte para practicar en pareja puede que este sea una buena opción con la tuya. Podréis disfrutar juntos al mismo tiempo que ejercitáis el cuerpo.