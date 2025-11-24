Leer antes de dormir marca la diferencia en tu descanso

Seguro que antes de dormir, coges un libro y a medida que vas pasando las páginas, notas cómo se te entrecierran los ojos. Esto se debe a que tu mente ha entrado en una fase de relajación total. Al concentrarte en la lectura, desconectas de las preocupaciones del día día, por lo que, el ritmo cardíaco disminuye y en consecuencia, tu estrés también. Además, si acompañas la lectura con una luz tenue y lo tomas como una rutina de noche, le indicarás a tu cuerpo a que hora debe irse a dormir.

Beneficios de leer antes de dormir | iStock

Leer antes de dormir, solo trae beneficios porque estás creando una rutina saludable para ti. Cuando estas estresado o ansioso, tu mente va a mil por hora, piensas en lo que pasó, en lo que tienes que hacer mañana, en lo que no has hecho, en lo que dijiste y no debías, etc. Mantener la atención en otra cosa que no sean problemas a través de la lectura, es darle a tu mente unos minutos de descanso, y hacer que actúe como una pausa mental que te ayudará a relajarte, a que baje el ritmo del corazón, la respiración, y el cortisol (hormonas del estrés).

La lectura tiene también beneficios para el cerebro, no sólo para ti y tus hábitos. Al leer, el cerebro se mantiene activo ya que tiene que procesar una historia, imágenes o personajes. Todo eso mantiene a las neuronas en movimiento, además de estar creando una expansión en cuanto a conocimientos y vocabulario. Estas aprendiendo nuevas expresiones que en un futuro harán que te comuniques mejor. De hecho la Organización Mundial de Salud da importancia a la alfabetización y educación en la salud mental por lo que la lectura juega un papel importante.

La importancia de leer antes de dormir | iStock

En cuanto al desarrollo de la empatía y el control emocional, los personajes del libro y la situación a la que están sometidos, harán que te pongas en su piel para que comprendas y vivas en primera persona sus emociones. Parece una tontería, pero ayudará a que en un futuro aprendas a gestionar tus problemas, porque ya habrás trabajado la inteligencia emocional.