La pastilla de lavavajillas tiene más usos que solo dejar limpios tus platos

Probablemente no lo hayas intentado nunca pero, la pastilla de lavavajillas puede ser tu salvavidas en cuanto a limpieza del hogar. Puede que la uses para que cumpla su función habitual que es dejar los platos limpios y relucientes. Pero, al tener ingredientes concentrados y desengrasantes, puede acabar con suciedades difíciles de combatir, como las del horno o las de cacerolas y sartenes que han pasado por mucho.

Usos de la pastilla del lavavajillas | iStock

Si has estado cocinando alitas de pollo con salsa en el horno, puedes acabar con todos esos aceites y grasas que se han quedado incrustados y que raspando o frotando con agua y jabón no se van. Solo tienes que coger un bol, echar agua caliente y disolver la pastilla, después, extiende la pasta en las zonas con más grasa, déjalo actuar al químico durante unos minutos, lo ideal son 30. Por último, frota con un estropajo esas superficies ensuciadas y verás el resultado, es mucho más efectivo.

Puedes utilizar este método en ollas y sartenes, llenándolas de agua caliente y disolviendo la pastilla en ellas. El proceso es muy parecido, con tiempos distintos. Deja reposar una o dos horas y después frota con una esponja. También puedes disolver la pastilla y pasarla por el suelo de la cocina.