CÓMO USARLO
Di adiós a la caspa con el truco casero del vinagre de manzana y un algodón
La caspa es un problema muy habitual en las personas y la solución no es recurrir a los champús que ves en los anuncios ni a químicos fuertes. El vinagre de manzana es la mejor opción y también la más económica.
Publicidad
Si te acercas al espejo para mirarte el cuero cabelludo y ves muchas escamas blancas, no te alarmes, es caspa y es un problema muy común, aparece porque las células de la piel se renuevan demasiado rápido.
Los factores que la crean son la piel seca, el exceso de grasa, cambios hormonales e incluso el estrés. Esta condición puede provocar también picores. Pero, el vinagre de manzana es tu salvación porque la combatirá de manera natural.
Funciona ya que la acidez del vinagre ayuda a mantener equilibrado el pH, evitando que los hongos que provocan la caspa se multipliquen. Y no, esos hongos no son malos, de hecho, siempre están en el cuero cabelludo, el problema es cuando hay demasiados. Además, tiene un efecto antibacteriano y antiinflamatorio por lo que va a combatir el enrojecimiento causado de tanto rascarte, así como la inflamación y la picazón.
Para aplicarlo solo tienes que empapar un algodón con vinagre de manzana, puedes diluirlo con un poco de agua para que no quede tan fuerte, ya va por gustos y según cada quién. Debes masajear el cuero cabelludo con movimientos circulares y después deja que actúe unos 15 o 20 minutos. Antes de nada, haz una pequeña prueba en una parte de la cabeza para comprobar que no haya irritaciones ni otras complicaciones.
Al terminar, sigue con tu rutina capilar de siempre, usando el mismo champú y mascarilla. Es importante que tengas en cuenta que no va a cambiar nada si sólo utilizas productos caros creyendo que es la solución, tienes que ajustarte a las necesidades de tu cuerpo.
Publicidad