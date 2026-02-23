Si te acercas al espejo para mirarte el cuero cabelludo y ves muchas escamas blancas, no te alarmes, es caspa y es un problema muy común, aparece porque las células de la piel se renuevan demasiado rápido.

Los factores que la crean son la piel seca, el exceso de grasa, cambios hormonales e incluso el estrés. Esta condición puede provocar también picores. Pero, el vinagre de manzana es tu salvación porque la combatirá de manera natural.

La caspa es dermatitis seborreica | AdobeStock

Funciona ya que la acidez del vinagre ayuda a mantener equilibrado el pH, evitando que los hongos que provocan la caspa se multipliquen. Y no, esos hongos no son malos, de hecho, siempre están en el cuero cabelludo, el problema es cuando hay demasiados. Además, tiene un efecto antibacteriano y antiinflamatorio por lo que va a combatir el enrojecimiento causado de tanto rascarte, así como la inflamación y la picazón.

Para aplicarlo solo tienes que empapar un algodón con vinagre de manzana, puedes diluirlo con un poco de agua para que no quede tan fuerte, ya va por gustos y según cada quién. Debes masajear el cuero cabelludo con movimientos circulares y después deja que actúe unos 15 o 20 minutos. Antes de nada, haz una pequeña prueba en una parte de la cabeza para comprobar que no haya irritaciones ni otras complicaciones.

Vinagre de manzana | Freepik

Al terminar, sigue con tu rutina capilar de siempre, usando el mismo champú y mascarilla. Es importante que tengas en cuenta que no va a cambiar nada si sólo utilizas productos caros creyendo que es la solución, tienes que ajustarte a las necesidades de tu cuerpo.