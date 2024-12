Relaciones sexuales con la menstruación: ¿es recomendable o mejor evitarlo?

La sexualidad durante la menstruación es un tema que a menudo solemos evitar, ya sea por incomodidad, la falta de información o los tabúes que hay en la sociedad. Sin embargo, esta cuestión genera dudas importantes que van relacionadas con la salud y las posibles implicaciones médicas que creemos que deberían tratarse con naturalidad. En este artículo, queremos profundizar en los aspectos clave sobre este tema, basándonos en los consejos de la Dra. Elena Moretti, ginecóloga del centro Dexeus Mujer, quien ofrece una visión clara en un artículo reciente publicado por la clínica.

A raíz del artículo publicado por Dexeus Mujer, donde se entrevistó a la Dra. Moretti, se aclaran algunos de los conceptos erróneos más comunes sobre las relaciones sexuales durante la regla. En él, la doctora destaca tanto los posibles riesgos como las creencias equivocadas sobre este tema, además de ofrecer algunas recomendaciones prácticas.

¿Qué debemos saber sobre la menstruación y el sexo?

Según la Dra. Moretti, desde el punto de vista médico, no se considera recomendable mantener relaciones sexuales durante la menstruación debido a un mayor riesgo de infecciones. Esto se debe a que, durante la menstruación, el cuello del útero está más abierto, lo que facilita el ascenso de microorganismos presentes en el tracto genital inferior. Además, la presencia de sangre, al ser un terreno fértil, hace que actúe como un medio favorable para ciertos microorganismos, incrementando el riesgo. Por este motivo, la doctora subraya la importancia de utilizar preservativos no solo como método anticonceptivo, sino también como barrera protectora frente a infecciones de transmisión sexual (ITS).

A pesar de estos riesgos, la doctora insiste en que no se debe ver la regla como algo "sucio". "La menstruación es un fluido corporal, como el semen", señala Moretti, quien aclara que los mecanismos de excitación y lubricación funcionan con normalidad durante estos días. Incluso, algunas mujeres pueden percibir una mayor facilidad en la penetración debido a la lubricación adicional que les proporciona su propio flujo menstrual.

Pareja sexual en la cama | Freepik

Mitos sobre el sexo durante la regla

Entre las dudas más comunes, la Dra. Moretti responde a si es posible quedar embarazada durante la menstruación. Aunque la probabilidad es baja, sí existe riesgo, ya que los espermatozoides pueden permanecer activos en la vagina varios días, lo que podría conducir a la fecundación si se ovula poco después de la menstruación. Por ello, enfatiza la importancia del uso de métodos anticonceptivos.

Otro mito abordado es si mantener relaciones sexuales durante la regla podría alterar el ciclo menstrual. La doctora aclara que esto no es posible, ya que el ritmo del ciclo depende de factores hormonales y no de la actividad sexual. También menciona que, aunque algunas personas optan por tener relaciones en la ducha pensando que es más higiénico, esto no hace que reduzca el riesgo de infecciones.

Finalmente, la Doctora recomienda evitar el uso de copas menstruales o tampones durante la penetración, ya que estos podrían ser empujados hacia el interior del canal vaginal, dificultando su extracción o pudiendo causar lesiones.

Pareja en la cama | Freepik

Como afirma la Dra. Elena Moretti: "Es importante desmontar tabúes y abordar este tema con naturalidad, siempre priorizando la salud y el bienestar".