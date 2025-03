La regla de los 90 minutos para dormir mejor: el truco que te ayuda a despertarte más descansado y con energía

Dormir bien no solo depende de cuántas horas pasas en la cama, también de cuándo te despiertas. En eso se basa la conocida regla de los 90 minutos, un sencillo método que puede ayudarte a levantarte sintiéndote mucho más descansado, aunque hayas dormido menos de lo habitual.

Una mujer con dolor de cabeza al despertar | Pexels

El cuerpo humano pasa por distintos ciclos de sueño durante la noche, y cada uno de ellos dura aproximadamente 90 minutos. Estos ciclos incluyen varias fases: el sueño ligero, el sueño profundo y la etapa REM, que es donde se sueña más.

Lo ideal es completar ciclos enteros de sueño y no despertarse en medio de uno, ya que hacerlo puede contribuir a que nos sintamos más cansados al levantarnos, incluso tras dormir muchas horas.

Una persona durmiendo por la noche | iStock

Aplicar esta regla es muy fácil, basta con planificar la hora de irse a la cama en función del momento en que necesitas despertarte. Por ejemplo, si tienes que levantarte a las 6:30 de la mañana, deberías intentar dormir a las 10:00 de la noche, a las 11:30 o incluso a la 1:00 de la madrugada. Todas esas horas están calculadas para que te despiertes al final de un ciclo y no en medio de él.

La clave no está solo en dormir muchas horas, sino en despertar al final de uno de esos ciclos de 90 minutos. Así, aunque duermas menos tiempo, es posible que te sientas más despejado y con más energía. Esta técnica puede ser útil para quienes no tienen horarios fijos, madrugan mucho o sienten que no descansan bien.

Aunque cada persona es diferente y los ciclos pueden variar un poco, esta fórmula se ha hecho popular, ya que es sencilla y muchas personas aseguran haber notado un cambio positivo al aplicarla. Ajustar la hora de acostarse pensando en los ciclos puede mejorar tu descanso.