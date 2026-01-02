Aunque parezcan similares, hay una gran diferencia entre sentir frío extremo y sufrir hipotermia

Probablemente sea difícil para muchos diferenciar el frío extremo de la hipotermia, ya que ambos tienen que ver con las bajas temperaturas y presentan síntomas similares. Pero, no tienen nada que ver porque el frío es simplemente una sensación, sin embargo, la hipotermia es un problema médico grave que debe tratarse cuanto antes. A veces el cuerpo nos envía señales que confundimos con un simple escalofrío o nos hace pensar "debo abrigarme más", cuando en realidad el peligro podría estar más cerca de lo que parece.

Paisaje nevado | iStock

Lo que suele ocurrir cuando estas sufriendo una es que las extremidades comienzan a enfriarse cada vez más, y el motivo por el que vas perdiendo sensibilidad es porque es tanta la exposición del frío en el cuerpo, que comienza a priorizar el mantener caliente los órganos vitales como el cerebro, el corazón o los pulmones.

Caerse al río en pleno diciembre, mojarse con la lluvia, o que incluso el viento impida que sigas tu ruta, puede hacer que el cuerpo pierda calor mucho más rápido. Cuando la temperatura baja demasiado alrededor de 32 o 34 grados, puede aparecer problema graves como latidos más lentos e irregulares, dificultades para respirar bien, ampollas en la piel, tonos oscuros, morados, palidez...

Persona bañándose en agua helada | iStock

Pero puedes evitar que esto ocurra siendo consecuente y siguiendo unos pasos muy sencillos y que, normalmente, la gente suele seguir para ir bien preparada. Es importante abrigarse, vestir con varias capas, mantenerprotegidas las manos y la cabeza y también beber mucha agua.