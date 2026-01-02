NO SON IGUALES
Aunque parezcan similares, hay una gran diferencia entre sentir frío extremo y sufrir hipotermia
No es fácil distinguir a simple vista la sensación de frío de una hipotermia, ya que los síntomas pueden parecer similares, aunque no son lo mismo: la hipotermia es un problema médico grave. Por eso, es conveniente ir abrigados y preparados ante cualquier situación.
Publicidad
Probablemente sea difícil para muchos diferenciar el frío extremo de la hipotermia, ya que ambos tienen que ver con las bajas temperaturas y presentan síntomas similares. Pero, no tienen nada que ver porque el frío es simplemente una sensación, sin embargo, la hipotermia es un problema médico grave que debe tratarse cuanto antes. A veces el cuerpo nos envía señales que confundimos con un simple escalofrío o nos hace pensar "debo abrigarme más", cuando en realidad el peligro podría estar más cerca de lo que parece.
Lo que suele ocurrir cuando estas sufriendo una es que las extremidades comienzan a enfriarse cada vez más, y el motivo por el que vas perdiendo sensibilidad es porque es tanta la exposición del frío en el cuerpo, que comienza a priorizar el mantener caliente los órganos vitales como el cerebro, el corazón o los pulmones.
Caerse al río en pleno diciembre, mojarse con la lluvia, o que incluso el viento impida que sigas tu ruta, puede hacer que el cuerpo pierda calor mucho más rápido. Cuando la temperatura baja demasiado alrededor de 32 o 34 grados, puede aparecer problema graves como latidos más lentos e irregulares, dificultades para respirar bien, ampollas en la piel, tonos oscuros, morados, palidez...
Pero puedes evitar que esto ocurra siendo consecuente y siguiendo unos pasos muy sencillos y que, normalmente, la gente suele seguir para ir bien preparada. Es importante abrigarse, vestir con varias capas, mantenerprotegidas las manos y la cabeza y también beber mucha agua.
Publicidad