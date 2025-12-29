En pareja: ejercicios entre dos para disfrutar aún más del entrenamiento

Aunque cada uno tengamos nuestros objetivos y nivel, podemos realizar ejercicios en pareja de forma compartida o incluso sesiones enteras, adaptando los ejercicios al entrenamiento en pareja. Toma nota de estos ejercicios divertidos y motivadores para realizar en compañía y evitar que la pereza forme parte de la ecuación.

Velocidad de reacción

Este ejercicio nos puede servir incluso de calentamiento, ya que es una buena forma para activar nuestra musculatura y lograr que nuestra mente se ponga en modo entrenamiento.

Para realizarlo, deberás colocar 4 objetos alineados en el suelo y separados entre sí a la misma distancia. Te situarás en frente de tu pareja con los objetos situados entre ambos antes de empezar el ejercicio.

Una pareja entrenando | Freepik

Ya colocados, habrá que dividir los roles de modo que uno se encargue de dirigir el ejercicio y el otro de cumplir la orden. La persona que dirige tocará rápidamente uno de los objetos para que el otro le siga, tocando el mismo objeto, en el menor tiempo posible.

Al primer objeto le seguirán varios más: todos los que dé tiempo a tocar en un minuto. En ese momento cambiaremos los roles para que ambos desempeñen las dos funciones y exista un reparto en la intensidad de la actividad.

Si este ejercicio nos resulta sencillo, o si queremos un reto mayor, podemos complicarlo tocando el objeto situado en el lado opuesto al que toca nuestro compañero.

Lunge con balón medicinal

Para este ejercicio tenemos que coger un balón medicinal con un peso acorde a nuestro nivel, de modo que podamos lanzarlo sin realizar gestos forzados con la espalda.

Uno de los miembros de la pareja cogerá el balón medicinal con las manos, y ambos se situarán el uno en frente del otro a una distancia de 2 o 3 metros, preparados para realizar zancadas en el sitio. Tras cada repetición, tendrá lugar ese lanzamiento del balón medicinal a nuestra pareja, de modo que nos toque una repetición con el balón en nuestras manos y la siguiente sin peso.

Una pareja tras entrenar juntos | Freepik

Flexiones con salto

Una combinación de dos ejercicios intensos, donde uno realiza flexiones mientras el otro se encarga de saltar por encima de él. El momento del salto debería ser exactamente cuando nuestra pareja está en el punto más bajo de la flexión, es decir, cuando está más cerca del suelo.

Para ajustar bien la intensidad, es importante elegir bien la pauta. Por ejemplo, si tu máximo habitual son 15 flexiones, una buena opción es hacer 10 flexiones mientras nuestra pareja salta por encima, para poder repetirlo de nuevo después. De este modo, no perderemos velocidad y servirá como estímulo adecuado al nivel.

No pasa nada si algún miembro de la pareja no es capaz de completar las flexiones, pues podemos realizar modificaciones para adaptarlo. Por ejemplo, las flexiones se pueden realizar con las manos en un banco o en la pared, y sustituir el salto por encima del cuerpo por saltos sobre un step, coordinándolo con la velocidad de las flexiones de nuestra pareja para mantener la intención del ejercicio.

Ejercicios para trabajar el abdomen en pareja

La plancha es un ejercicio que realizamos con frecuencia y que podemos realizar a mayor intensidad si nos retamos con nuestra pareja. Este ejercicio concreto consiste en situarnos enfrentados, cabeza con cabeza, y en posición de plancha alta, es decir, con las manos y los pies apoyadas en el suelo y el resto del cuerpo levantado como una tabla.

Desde ahí, chocaremos las palmas de las manos de nuestra mano derecha para posteriormente hacerlo con la izquierda. Para asegurarnos de hacerlo bien es importante prestar atención a que la cadera no bascule excesivamente, ya que lo ideal es adoptar una posición estable.

Una mujer realiza una plancha abdominal | iStock

HIIT

Después de ejecutar todos estos ejercicios, podemos dedicar el final de la sesión a realizar un HIIT (entrenamiento interválico de alta intensidad) de 2 a 5 minutos.

Un buen ejemplo serían unas series de 30 segundos de burpees para ver quién consigue mayor número de repeticiones. Si el nivel es muy diferente entre ambos, podríamos buscar alguna otra alternativa que nos rete a ambos. Por ejemplo, empezar cada burpee al mismo tiempo.

Dado que uno de los dos completa cada repetición antes que el otro, en lugar de descansar puede aprovechar para hacer un sprint en el sitio mientras la pareja completa su repetición, y así empezar juntos el siguiente burpee.