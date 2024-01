Las reacciones de Alba Díaz, Lucía Rivera y otras influencers a la reflexión de Selena Gomez sobre su cuerpo

Selena Gomez ha protagonizado titulares esta semana al compartir en las historias de Instagram una fotografía suya en bikini tomada en 2013, acompañada del mensaje "hoy me he dado cuenta de que nunca más me veré así". En la imagen, se aprecia a una joven Selena con el abdomen plano y extremidades delgadas. Posteriormente, compartió otra fotografía en traje de baño, esta vez actual, mostrando la evolución de su cuerpo en estos últimos 10 años y medio. "No soy perfecta, pero me enorgullezco de ser quien soy... A veces olvido que está bien ser yo misma", añadió en esta segunda historia, brindando una reflexión profunda a sus 429 millones de seguidores.

Entre estos seguidores se incluyen numerosas personas que, de diversas maneras, también poseen la capacidad de influir y servir como ejemplos. Entre ellas encontramos a Alba Díaz, Anna Ferrer Padilla y Lucía Rivera, quienes han compartido abiertamente sus reacciones a la reflexión de la protagonista de "Solo Asesinatos en el Edificio" de Disney+.

Alba Díaz: "La autoestima es saber que eres único"

"Nunca volveré a verme así porque tenía 8 años menos", comienza el Reel que ha compartido Alba Díaz a raíz de la publicación de Selena Gomez. Tras mostrar varias fotos de su pasado, la hija de Vicky Martín Berrocal aplaude las palabras de la artista estadounidense y asegura que ella, cuando estaba mucho más delgada, también estaba mucho más triste.

"Para ser sincera, siempre he sido una persona que relaciona mucho el físico con su estado de ánimo. Siempre he pensado que, cuanto más delgada estuviera, más feliz era, porque es lo que necesitaba para subir mi autoestima", explica la creadora de contenido a sus followers. Luego subraya que ahora entiende que había entendido mal el concepto "autoestima" y que ahora sabe que "la autoestima es saber el pedazo de tía o tío que eres. En saber que eres único, que eres especial a tu manera. Que no hay nadie como tú y que eres maravilloso por dentro. Que lo importante en esta vida es ser feliz, superarse, conocerse, ser buena persona. Aprender a aceptarte tal y como eres y a aceptar a los demás tal y como son".

Al comprender todo esto, es cuando se siente "la persona más feliz del mundo".

Anna Ferrer Padilla: "No me puedo comparar con algo que no es real"

Por su parte, Anna Ferrer, hija de Paz Padilla, ha hecho otro Reel para dejar constancia de lo importante que le parece que famosas como Selena Gomez compartan este tipo de mensajes. "Creo que muchas veces nos comparamos con nosotras mismas, pero cuando teníamos 18 años. Yo ya no soy esa persona", ha proseguido llevándose la reflexión a su propia experiencia.

La creadora de contenido asegura que cuando echa la vista atrás ve su cuerpo de niña o su cuerpo de cuando no estaba sana, "con lo cual, no me puedo comparar con algo que no es real, porque eso solo va a hacer que me frustre muchísimo conmigo misma y me sienta fatal".

"Lo importante es que nos aceptemos ahora, con nuestras circunstancias, con todo lo que hemos vivido y lo que somos a día de hoy y no compararnos con algo que simplemente es mentira", concluye.

Lucía Rivera, la más crítica

Más escueta ha sido la reacción de Lucía Rivera en Threads, hija de Blanca Romero, que, además de aplaudir el alegato "body positive" de la actriz y cantante, también ha criticado a creadores de contenido que, al igual que Alba y Anna, han compartido sus propias reflexiones: "no os pongáis en plan masa a decir lo mismo para tener más likes. Que se nota".