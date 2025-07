LIMPIA TUS ELECTRODOMÉSTICOS

¿Atascos y malos olores en la lavadora? Así puedes eliminar los residuos de forma sencilla

Si has notado que tu ropa no huele como antes, es probable que tu lavadora ya no esté igual de limpia que cuando la compraste y por eso se producen atascos en ella. Por suerte, este problema tiene fácil solución, y no se debe a la calidad de tu electrodoméstico sino a los restos que se han ido acumulando.