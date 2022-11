Quedarse embarazada poco después de tener un bebé por cesárea: ¿Existen riesgos?

Carla Barber nos ha sorprendido con el anuncio de su segundo embarazo, a los 6 meses haber tenido a su primer hijo, Bastián. En un vídeo de Instagram, la ex Miss España nos ha mostrado a su familia incrédula ante la gran noticia, una reacción que también habrán tenido gran parte de su millón de seguidores.

Aparte de las felicitaciones, la doctora especializada en medicina estética ha recibido mensajes que la tachan de irresponsable por dos motivos: uno, por "su reciente cesárea" y dos, por volver "a jugársela" a transmitir su enfermedad al nuevo miembro de la familia.

Harta de los followers "preocupados", Barber ha respondido públicamente a ambas acusaciones, compartiendo en Instagram Stories el texto que le ha mandado a una seguidora. "Mi cesárea no es problema alguno. Lo consulté con mi ginecólogo y me dijo que podía quedarme embarazada con total seguridad", ha explicado respecto a la forma en la que tuvo a luz a su primogénito.

Y sobre la enfermedad, la doctora afirma que los especialistas "no han encontrado ninguna mutación genética"; "eso significa que no podríamos aislar la enfermedad haciendo selección de embrión y fecundación in vitro".

¿Es seguro quedarte embrazada poco después de una cesárea?

No cabe duda de que Carla Barber está perfectamente asesorada y que podrá tener un embarazo seguro. Además, ella no deja de ser una profesional sanitaria, por lo que entenderá mejor que otras embarazadas los riesgos que pueden existir.

Sin embargo, cada cuerpo es un mundo y el hecho de quedarse embarazada pocos meses después de haber tenido un hijo por cesárea también puede comportar complicaciones.

Tal y como explican en el blog de la compañía especializada en medicina genómica preventiva, Veritas, el tiempo de recuperación tras una cesárea es más largo que tras un parto vaginal. Por eso, antes de buscar un nuevo embarazo, recomiendan "esperar a que haya finalizado el proceso de recuperación, [...] lo que suele llevar unos 6 meses".

En el mismo blog apuntan que "no existe un consenso claro sobre el tiempo necesario para minimizar las complicaciones en un futuro embarazo tras una cesárea", pero que un tiempo "prudencial" sería un año, aunque "esto depende de cada caso particular".

Complicaciones en un nuevo embarazo tras una cesárea

Los riesgos de un nuevo embarazo tras una cesárea son mayores en los primeros meses, señalan los expertos de Veritas.

Estas son algunas de las complicaciones que podrían suceder:

Placenta previa o adherida.

Rotura uterina si la cicatriz de la cesárea no se ha curado correctamente.

Lesiones en la vejiga y el intestino.

Hemorragias que pueden requerir transfusiones o, en el peor de los casos, la extirpación del útero.

Además de otros casos raros, como el que observó el Departamento de Obstetricia y Ginecología, Complejo de Salud San Borja Arriarán de la Universidad de Chile, que resume en este documento, un embarazo ectópico dentro de una cicatriz de cesárea previa.

¿Se puede tener un parto vaginal tras una cesárea?

Muchas mujeres, tras tener a su primer hijo mediante cesárea, se preguntan si podrán tener un parto vaginal en un futuro embarazo. En el mismo artículo de Veritas, afirman que sí, es posible "gracias a los avances en el campo de la cirugía obstétrica".

Si se realizan cesáreas con una "incisión horizontal en la parte inferior del útero", se calcula que aproximadamente el 60-80% de estas madres podrán tener un parto vaginal exitoso en el siguiente embarazo.

