¿Por qué nos tiembla el párpado? Los expertos explican por qué pasa, qué debes hacer y cuándo debes preocuparte

El temblor del párpado del ojo puede llegar a ser molesto, pero la mayoría de las veces no es motivo de preocupación. La neuróloga Natalia Barbero Bordalo aclara que estos espasmos se deben a pequeñas contracciones musculares involuntarias, que afectan a las pequeñas unidades motoras de un músculo, y puede ocurrir tanto en los párpados como en los gemelos o las manos.

Su origen puede estar en la activación espontánea de las neuronas motoras en la médula espinal o en la hipersensibilidad de las fibras musculares. Dicho de otra manera, tu músculo se activa sin que tú se lo ordenes.

Las causas más frecuentes están relacionadas con el estilo de vida: estrés, fatiga muscular, deshidratación, déficit de electrolitos (como magnesio, calcio y potasio) y el consumo excesivo de cafeína o nicotina. Lo que convierte a tu párpado en una señal de que necesitas parar el ritmo frenético.

Estrés | iStock

Normalmente, las fasciculaciones son benignas. Pero si el temblor se prolonga en el tiempo, se vuelve muy intenso o aparece junto a otros síntomas como la debilidad muscular progresiva o la atrofia, conviene acudir a un especialista. Pues, en casos excepcionales, podría estar vinculado a enfermedades neurológicas más serias como la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

Para prevenir estos temblores, los expertos recomiendan descansar lo suficiente, reducir el estrés con técnicas de relajación, cuidar la dieta y limitar los estimulantes. Y si aún así no mejora, los tratamientos médicos van desde fármacos hasta inyecciones de bótox para paralizar el músculo.