Pelos en la lavadora: trucos para mantener el tambor limpio y la ropa sin pelusas

El primer paso para evitar que haya pelos en la lavadora es sacudir bien las prendas antes de lavarlas o pasarlas un quitapelusas, aunque un guante de goma húmedo o un paño de microfibra también pueden servir para quitar la mayor cantidad de pelo posible.

Durante el lavado, se puede colocar una esponja o bolas atrapapelusas, que ayudan a recoger los restos de pelo mientras que gira la ropa. No olvidemos la importancia de limpiar el tambor con frecuencia, ya que en ellos se acumulan pelusas sin que apenas lo notemos.

Mujer usando un rodillo quitapelusas | Pexels

Lo siguiente que viene es el vinagre blanco. Entre sus miles de utilidades se encuentra la de suavizar las fibras, haciendo que los pelos se desprendan con más facilidad de la ropa. Tan solo tendrás que añadir un chorrito durante el lavado.

Es recomendable separar las piezas: las mantas, sudaderas o ropa de mascotas suelen ser las más problemáticas, por eso deben lavarse aparte y así evitar que sus fibras se adhieran a otras prendas. Mejor para tu lavadora y para tu vestimenta.