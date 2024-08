¿Qué son los parches que llevan en el cuerpo algunos deportistas en los JJOO y para qué sirven?

Los Juegos Olímpicos son un espectáculo increíble en el que también tienen cabida modalidades deportivas con menor visibilidad. Gracias a ella somos más conscientes de detalles que quizás de otro modo no hubiéramos percibido. Uno de ellos es el uso de esas tiras de colores llamativos que llevan puesta sobre la piel algunos deportistas. Nos referimos a las cintas kinesiológicas, muy conocidas por todos aquellos que practicamos deporte de forma habitual.

Que son las cintas kinesiológicas

Las cintas kinesiológicas son utilizadas para realizar un vendaje neuromuscular, también conocido como kinesiotaping.

Los vendajes habituales, y que todos conocemos, son más rígidos y pretenden dar sujeción al músculo o estabilidad a la articulación. La intención es proteger la zona y evitar que una posible lesión vaya a más. Un ejemplo sería el típico vendaje comprensivo en el tobillo tras hacernos un esguince.

En cambio, el kinesiotaping tiene la ventaja de ser un material con capacidad elástica, de modo que no limita el rango de movimiento y permite practicar la actividad deportiva con total libertad. Además, es resistente al agua, por lo que puedes usarlo entre 3 y 7 días sin ningún problema.

Cintas kinesiológicas | iStock

Para qué sirve el kinesiotaping

El kinesiotaping permite dar una mayor compresión o descompresión a una zona del cuerpo, dependiendo de qué necesitemos.

Estos son algunos ejemplos del uso que se le da:

Tener feedback de qué hace el músculo, gracias a la percepción del movimiento.

Inhibir un músculo y facilitar la descarga de la zona en concreto.

Reducir la inflamación.

Descomprimir el tejido.

Estabilizar sin perder rango de movimiento.

Además, puede aumentar el flujo sanguíneo de esa parte en concreto, de modo que si la zona requiere recuperarse de una lesión o de un pequeño daño muscular, reciba más oxígeno y ayude en la recuperación.

Cintas kinesiológicas | iStock

Beneficios del kinesiotaping

Este vendaje neuromuscular debe ser aplicado por un fisioterapeuta para conseguir el efecto deseado. Mal utilizado podría producir el efecto contrario y, por ejemplo, sobrecargar más un músculo que en realidad necesita descargar.

La aplicación correcta del kinesiotaping parece ayudar a reducir el dolor y a mejorar la función muscular. Por ese motivo, es muy utilizado por los deportistas de élite. En los Juegos Olímpicos, cualquier detalle, por mínimo que sea, puede llevarte a conseguir tus objetivos y la ansiada medalla.

Es importante incidir en que al menos "parece que ayuda" porque hay diferentes opiniones sobre si esos beneficios son o no reales. Los estudios que se han realizado para demostrar lo que aporta esta técnica no han desprendido los resultados esperados, el uso del kinesiotaping no tiene de momento respaldo científico.

Por qué se usa en kinesiotaping si no existe evidencia científica sobre sus beneficios

¿Personas que se juegan años de entrenamiento usan técnicas no demostradas? La realidad es que este vendaje puesto de forma correcta no parece tener contraindicaciones, porque permite realizar la movimientos sin limitación, y no aporta aspectos negativos. De hecho, la mayoría de los deportistas que lo usan afirman obtener los beneficios prometidos.

Puede que sea efecto placebo, o puede que todavía no se haya conseguido probar científicamente, pero ese beneficio exista. Lo que seguro podemos ver es que está ayudando a rendir sin perjudicar el rendimiento.

Gran parte de las técnicas consiguen un respaldo científico bastante tiempo después de empezar a usarse. Mucho más en el mundo del deporte y del fitness, que evoluciona muy rápido e incorpora nuevas estrategias antes de conocer todos los beneficios que puede aportar.

Cuando una nueva técnica tiene un interés real, que provoca la necesidad de conocerla a fondo, es cuando se realizan los estudios en busca de verificar sus beneficios. Pero esto requiere tiempo. Para que te hagas una idea, los ejercicios hipopresivos tampoco disponen de evidencia científica, aunque muchas personas hayan experimentado mejoría.

En resumen, el kinesiotaping puede tener grandes beneficios. Objetivamente no lo podemos recomendar porque no han recibido la confirmación de un estudio exhaustivo. Pero si tienes alguna molestia o crees que te puede venir bien, consulta con un fisioterapeuta que tenga conocimientos en este área. Probablemente tú también notes mejoría.