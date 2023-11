Flores de Bach: Timo, efecto placebo o curación real

Cualquiera diría que, con los conocimientos actuales, que es estraño que aún hoy en día la usen las Flores de Bach. Pero lo cierto es que muchas personas recurren a ellas en situaciones en las que desean mejorar su estado de ánimo.

¿Qué son en realidad las Flores de Bach?

El método es sencillo si lo queremos hacer en casa: recolectamos flores al amanecer, las dejamos reposar en agua de manantial (no se nos ocurra hacerlo con agua del grifo o ya no servirá) y preservamos la esencia de aquella flor del amanecer en brandy. De ahí obtendremos la tintura madre y, con diferentes diluciones, como en la homeopatía, perderemos cualquier molécula que pudiera hab… perdón, obtendremos la cura a cualquier enfermedad que se nos ocurra, desde evitar el miedo en una situación de emergencia al trastorno de déficit de atención.

Con 5 gotitas debajo de la lengua 6 veces al día, nuestros pensamientos negativos se esfumarán y nuestro cuerpo y mente se curarán solos. ¿Qué podría salir mal?

En realidad, todo. Todo sale mal. Porque esta pseudoterapia, además de no tener ninguna base científica, de ir en contra de sí misma (porque la estandarización de la venta es incompatible con la "especificidad de casos" que promueve), es un falso remedio utilizado como inocuo en niños, embarazadas, durante el parto como relajante… habiéndose utilizado alcohol en su fabricación. Vale que no te haga nada, pero que al menos no te perjudique.

¿Las Flores de Bach causan efecto placebo?

El efecto placebo es estupendo, no le podemos quitar valor. A alguien seguro que le funcionó y a "ese alguien" probablemente le habría funcionado cualquier otra cosa o incluso ninguna cosa. Obviamente habrá mucha gente que no quiera leer esto que está leyendo, si es tu caso, solo aviso de que voy a seguir...

Son un timo, una estafa (y cara porque unos 20 mililitros son casi 20 euros, ni el mejor brandy del mercado). No cura ningún estado mental negativo ni hace que el cuerpo se cure solo, ni crea armonía, ni nada de nada. El único beneficio que tiene es el económico para la persona falta de escrúpulos que lo ha vendido.

Siento ser tan directa, pero cuando hablamos de salud no puede haber medias tintas ni soluciones "que combinan" con una medicina basada en la evidencia que no necesita que creas en ella para que funcione.

Las Flores de Bach no tienen evidencia científica

Si se ha demostrado evidencia, no necesita combinarse con nada. Si necesita ayuda de la medicina de verdad para hacer efecto, es que por sí misma no lo hace. Así de duro, así de simple.

En los tiempos actuales, con todo lo que sabemos de enfermedades, creer que unas flores recogidas al amanecer cubiertas de brandy van a curar alguna enfermedad es, cuanto menos, peligroso. No quiero ni pensar que esas gotitas de Brandy terminen en un bebé porque está inquieto.

Si lo que necesitamos es relajarnos (que falta nos hace) mi recomendación también es Bach, pero Johann Sebastian Bach. Escuchar el Concierto de Brandenburgo con los ojos cerrados tampoco cura, pero qué delicia.