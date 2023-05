Qué es el síndrome del calcetín tobillero y cómo puedes evitarlo

El síndrome del calcetín tobillero. Este nombre no lo vas a oír demasiado, aunque quizás llegue a popularizarse tras saber de qué se trata. Puede incluso que por fin descubras la causa de ese dolor que sientes en el pie y llevas tanto tiempo arrastrando.

Ha sido la cuenta de Instagram@maccarisportsquién ha bautizado esta dolencia con un nombre más normal, pues a nivel clínico se conoce como neuralgia del peroneo superficial.

De hecho, el experto bromeó diciendo que el síndrome ha sido descubierto por EBC: “Evidencia Basada en las Canas”, algo que nos hace intuir que no es la primera vez que alguien llega a su consulta para tratar esta patología.

Me duele el pie: ¿Puede ser por el calcetín?

La respuesta es muy clara: sí, el calcetín puede ser el causante de tu dolor de pie o tobillo. Aunque parezca un complemento inofensivo, algunos pares pueden hacernos la vida imposible.

Si nos fijamos en las explicaciones del fisioterapeuta, los calcetines tipo pinkies oprimen el nervio peroneo superficial, una rama del nervio peroneo común que empieza en la rodilla. La compresión que efectúan este tipo de calcetines sobre el nervio puede causar dolor en la superficie del pie y en los dedos. Y por si fuera poco, "produce una alteración de los receptores y hace que el pie se apoye de forma diferente", indica el experto.

Podemos ver el recorrido que hace el nervio de forma muy clara y por el simple hecho de causar dolor y no hincharse, mucha gente lo puede confundir con una vena. A pesar de todo, el experto apunta que no todo el mundo que use estos calcetines debe sentir dolor. Para llegar a padecer la neuralgia, "deben existir factores preexistentes", puesto que el calcetín solo sería un desencadenante "de la compresión y del dolor".

¿Qué calcetines son los más adecuados para los pies?

Como podemos comprobar en el vídeo, el fisioterapeuta hace alusión únicamente a los pinkies. Este complemento se caracteriza por ser muy bajo, por lo que son ideales para llevarlos en looks en los que no queremos que se vean. También van genial en verano, pues el pie no nos suda tanto.

Lo que podemos hacer es romper un poco la goma elástica para que no oprima tanto. Aun así, los calcetines más cómodos para el pie suelen ser los de algodón, por su suavidad y transpirabilidad. Para evitar dolor, otra opción podría ser elegir calcetines sin costuras, especialmente en invierno, que es cuando solemos cubrir el tobillo.

Tips para que no nos hagan daño los pies

Si sufrimos esta dolencia, además de prescindir de este tipo de calcetines y apostar por alternativas menos dolorosas, hay otro tipo de tips que deberíamos aplicar. El experto propone ir con cuidado a la hora de ponernos vendajes, pues no deben quedar muy apretados, igual que tampoco deberíamos llevar calzado que nos quede muy ajustado. No solo provocarán dolor en el nervio, sino que pueden ser los desencadenantes de la aparición de los temidos juanetes.

Y hablando de zapatos, siempre debes buscar el más adecuado para tu pie. Coge la talla correcta, debes poder mover los dedos libremente. El tipo de pie también debe tenerse en cuenta para evitar los acabados que menos se adapten a ti e intenta priorizar la compra de zapatos de calidad, con una buena suela y cierta amortiguación, para asegurar una correcta pisada. ¡Pruébatelos antes de comprarlos para evitar tirar el dinero!