SE ROMPIÓ UN DEDO MIENTRAS ENTRENABA EN EL CAMPO
Tana Rivera aclara cómo se encuentra su tío, Cayetano Rivera: "Ha sido un susto"
Tana, la hija de Eugenia Martínez de Irujo y Fran Rivera, ha disfrutado este fin de semana de una tarde de toros. Antes de entrar en la plaza, la joven aclaraba a los medios cómo se encuentra su tío, Cayetano Rivera, que recientemente sufría un incidente mientras entrenaba en el campo.
En medio del interés mediático despertado por la familia Rivera tras los últimos acontecimientos, Tana Rivera ha atendido al equipo de Europa Press para despejar las dudas sobre el estado de salud de su tío Cayetano, después del accidente que sufrió recientemente.
La joven quiso transmitir calma y restar importancia al incidente que tuvo mientras entrenaba en el campo, dejando claro que no se trata de nada grave.
"También, está bien, está bien, todo bien. Ha sido un susto, pero está bien. Se ha roto un dedo", afirmó con naturalidad y una sonrisa. Sus palabras buscan zanjar cualquier preocupación y confirmar que el torero se recupera sin mayores complicaciones.
La hija de Eugenia Martínez de Irujo y Fran Rivera también aprovechó para informar sobre cómo se encuentra su padre, asegurando que "mi padre, muy bien. En mi casa estamos todos muy bien, gracias a Dios". De esta manera, Tana despeja las dudas y lanza un mensaje de tranquilidad sobre el buen momento que vive su entorno familiar.
Durante el breve encuentro con los medios, la joven respondió con humor cuando le preguntaron por qué no la acompañaba Manuel, su pareja. "Me acompaña mi amiga, ¿no la ves?", dijo entre risas, haciendo referencia a la persona que estaba a su lado en ese momento.
